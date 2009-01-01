Не повторить ошибку Обамы. Американский генерал призвал Трампа вооружить Украину

Генерал также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения Россией условий Минских соглашений.

Генерал Бридлав Reuters

Новый президент США Дональд Трамп не должен повторять ошибку своего предшественника Барака Обамы, который не осмелился предоставить Украине оборонительные вооружения для защиты от агрессии РФ.

Об этом перед комитетом Сената по международным отношениям заявил генерал Филип Бридлав, бывший главнокомандующий войск НАТО в Европе, сообщает "Голос Америки".

"Администрация Трампа, которая понимает важность сильной позиции для успеха в переговорах, должна исповедовать позицию размещения оборонных средств на ближайших подступах к противнику, когда идет речь о противодействии вызовам Кремля в адрес НАТО. Администрация Обамы не выразила желания предоставить Украине оборонные вооружения, необходимые для того, чтобы лучше защитить себя. Новая команда способна избежать этой ошибки", — говорится в тексте выступления Бридлава, обнародованном на сайте Комитета.

Генерал также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения Россией условий Минских соглашений.

"Диалог с Россией возможен, так же, как и сотрудничество по определенно важным вопросам. Но нельзя позволить, чтобы ради сотрудничества мы отказывались от собственных принципов, или сдавали собственные интересы. Мы должны начинать диалог на базе доверия и взаимоуважения. Таким образом, можно будет достичь соглашений, которые будут служить нашим интересам, и продержатся длительное время", — отметил генерал.

Напомним, ранее сенатор Джон Маккейн попросил Трампа дать Украине летальное оружие.