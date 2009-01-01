Не повторить ошибку Обамы. Американский генерал призвал Трампа вооружить Украину

Генерал также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения Россией условий Минских соглашений.
Об этом перед комитетом Сената по международным отношениям заявил генерал Филип Бридлав, бывший главнокомандующий войск НАТО в Европе, сообщает "Голос Америки".
"Администрация Трампа, которая понимает важность сильной позиции для успеха в переговорах, должна исповедовать позицию размещения оборонных средств на ближайших подступах к противнику, когда идет речь о противодействии вызовам Кремля в адрес НАТО. Администрация Обамы не выразила желания предоставить Украине оборонные вооружения, необходимые для того, чтобы лучше защитить себя. Новая команда способна избежать этой ошибки", — говорится в тексте выступления Бридлава, обнародованном на сайте Комитета.
Генерал также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения Россией условий Минских соглашений.
"Диалог с Россией возможен, так же, как и сотрудничество по определенно важным вопросам. Но нельзя позволить, чтобы ради сотрудничества мы отказывались от собственных принципов, или сдавали собственные интересы. Мы должны начинать диалог на базе доверия и взаимоуважения. Таким образом, можно будет достичь соглашений, которые будут служить нашим интересам, и продержатся длительное время", — отметил генерал.
Напомним, ранее сенатор Джон Маккейн попросил Трампа дать Украине летальное оружие.