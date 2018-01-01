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"Не президент, а подлый барыга". Саакашвили в Варшаве прокомментировал свое задержание и выдворение из Украины

Вчера, 18:46

Скандальный политик был доставлен из аэропорта Борисполь в столицу Польши.

 

Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили 24 Канал
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесчины Михеил Саакашвили в телефонном режиме дал комментарий по поводу своего задержания и выдворения из Украины через аэропорт "Борисполь".

Полный текст комментария был опубликован на официальной странице политика в соцсети Facebook.

"В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него. Мы должны понять, что нас постоянно разводят. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Уголовное дело против меня - полная ложь. Путин и Порошенко и Иванишвили хотят от меня избавиться. Нам надо спокойно реагировать на их слабость, реагировать силой духа. Это не президент и не мужчина, это подлый барыга, который хочет погубить Украину. Это все показывает насколько они слабы. Мы обязательно их победим", - сказал политик.

 Напомним, ранее "Главред" собрал реакцию украинцев-пользователей соцсетей на выдворение Саакашвили.

 
Теги:  
Саакашвили, выдворение, Варшава, аэропорт, Facebook, Петр Порошенко, Владимир Путин, Бидзина Иванишвили
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