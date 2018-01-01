"Не президент, а подлый барыга". Саакашвили в Варшаве прокомментировал свое задержание и выдворение из Украины

Скандальный политик был доставлен из аэропорта Борисполь в столицу Польши.

Михеил Саакашвили 24 Канал

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесчины Михеил Саакашвили в телефонном режиме дал комментарий по поводу своего задержания и выдворения из Украины через аэропорт "Борисполь".

Полный текст комментария был опубликован на официальной странице политика в соцсети Facebook.

"В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него. Мы должны понять, что нас постоянно разводят. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Уголовное дело против меня - полная ложь. Путин и Порошенко и Иванишвили хотят от меня избавиться. Нам надо спокойно реагировать на их слабость, реагировать силой духа. Это не президент и не мужчина, это подлый барыга, который хочет погубить Украину. Это все показывает насколько они слабы. Мы обязательно их победим", - сказал политик.

Напомним, ранее "Главред" собрал реакцию украинцев-пользователей соцсетей на выдворение Саакашвили.