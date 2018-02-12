Не только Javelin. Эксперт рассказал, какую еще военную помощь США окажет Украине

Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, считает эксперт.

Соединенные Штаты Америки не ограничатся только предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине.

Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense, пишет Украинская правда.

"Нет оснований считать, что сама только отправка ракет Javelin (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", — пишет эксперт.

"Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", — подчеркивает Бланк.

"Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", — cчитает он.

"Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но ее нельзя сравнить с технологическим уровнем России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", — отмечает исследователь.

По его мнению, Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

"НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", — подчеркнул Бланк.

Ранее сообщалось, что Степан Полторак встретился с Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне. Напомним, посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит "Джавелины" абсолютно бесплатно.