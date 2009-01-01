Не включать в "черные списки" за взятку. Командование ЛДНР ищет неблагонадежных боевиков

Некоторые командиры террористов решили нажиться на подчиненных.

Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

На захваченной части Донбасса командованиеищет среди личного состава соединений и частей "неблагонадежных лиц", отдельные командиры предлагают "военнослужащим" избежать попадания в "черные списки" за взятку.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы собирают данные о бойцах, которые находились в плену, имели судимость и родственники которых живут на подконтрольной Киеву территории.

"Формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений в штабы соединений и частей", — отметили в министерстве.

По его данным, в дальнейшем за счет указанной категории личного состава в "бригадах" ("полках") врага планируется формирование сводных передовых "подразделений" (по опыту "11 отдельного мотострелкового полка" террористической ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что в самопровозглашенной ЛНР большинство командиров боевиков отстранены от службы после проверки на детекторе лжи. Узнать больше об инциденте можно здесь.