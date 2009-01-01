Не включать в "черные списки" за взятку. Командование ЛДНР ищет неблагонадежных боевиков

Некоторые командиры террористов решили нажиться на подчиненных.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы собирают данные о бойцах, которые находились в плену, имели судимость и родственники которых живут на подконтрольной Киеву территории.
"Формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений в штабы соединений и частей", — отметили в министерстве.
По его данным, в дальнейшем за счет указанной категории личного состава в "бригадах" ("полках") врага планируется формирование сводных передовых "подразделений" (по опыту "11 отдельного мотострелкового полка" террористической ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что в самопровозглашенной ЛНР большинство командиров боевиков отстранены от службы после проверки на детекторе лжи. Узнать больше об инциденте можно здесь.