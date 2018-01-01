"Не вырастут усы". Супрун развенчала миф о гормональной контрацепции

В интернете распространены мифы относительно препаратов группы КОК.

Ульяна Супрун развенчала очередной миф УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала очередной миф. На этот раз под ее горячую руку попали о действиях препаратов группы КОК (препараты для гормональной контрацепции).

"В интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, вроде — "вырастут усы", "наберу вес", "контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть". Ко мне обратились в личные сообщения с просьбой написать о гормональной контрацепции", — написала Супрун в Facebook.

При этом она назвала условия, при которых применение гормональной контрацепции возможно.

1. У вас один постоянный половой партнер, вы полностью доверяете, можете регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка.

2. Препарат назначает только врач. Только во время приема (не по телефону и не на форуме). Только после необходимых обследований.

3. Когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи. Но надо помнить, что эти препараты не защищают от инфекций, передающихся половым путем.

4. Если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено. Это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.

5. У женщины, которая принимает гормональную контрацепцию не вырастут усы и не прибавится вес, особенно если она будет рационально питаться и иметь достаточную физическую активность.

6. Перед назначением гормональной контрацепции здоровой женщине не нужно определять "гормональный фон", проверяться на инфекции и сдавать анализы на проверку работы печени и почек. Единственное обязательное обследование — УЗИ молочных желез.

Напомним, ранее Супрун рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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