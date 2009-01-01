Не захотел слушать об оккупации Западной Украины. Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Главе польского МИД не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

Витольд Ващиковский www.radiopolsha.pl

Находящийся во Львове с официальным визитом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Главе польского МИД не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

Ващиковский возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений возле музея "Тюрьма на Лонцкого". В программе было посещение музея, но польский министр развернулся на входе.

"Министр спросил меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Поэтому он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг", — прокомментировал на месте директор музея Руслан Забилый.

Напомним, ранее дипломат заявил, что Россия очень хочет рассорить Украину и Польшу.