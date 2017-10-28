Небоевые потери среди воинов ВСУ на Донбассе составляют более 10 тысяч — Матиос

Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

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За три года антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года погибли и были ранены не из-за боевых действий более 10 тысяч военных.

Об этом заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в эфире телеканала ZIK.

"С 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных сил и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий", — заявил Матиос.

Среди них 2 150 военных погибли. В зоне АТО небоевые потери составили 3 700 человек.

Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

В частности, отметил главный военный прокурор, только две полноценные бригады погибли в результате того, не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

Ранее Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что в 2017-м небоевые потери армии снизились на 36% по сравнению с предыдущим годом.

видео: ZIK.