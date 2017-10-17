Недалеко от Рады заметили возможных "титушек", опубликованы фото

В "Украинском доме" находятся молодые мужчины спортивного телосложения.

Неизвестно, с какой целью молодые мужчина находятся в "Украинском доме" lb.ua

В центре Киева — на Европейской площади в "Украинском доме", который расположен, находится большое количество молодых мужчин спортивного телосложения, возможно, так называемых "титушек".

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время издание уточнило, что меньше чем в километре от здания проходит митинг.

По его сведениям, парни расположились на стульях на одном из этажей "Украинского дома", с какой целью они там находятся, неизвестно.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. СМИ уже засекли в центре столицы "профессиональных пикетчиков".

Фото: lb.ua