Недалеко от Рады заметили возможных "титушек", опубликованы фото

В "Украинском доме" находятся молодые мужчины спортивного телосложения.
Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные собственного корреспондента.
В то же время издание уточнило, что меньше чем в километре от здания проходит митинг.
По его сведениям, парни расположились на стульях на одном из этажей "Украинского дома", с какой целью они там находятся, неизвестно.
Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. СМИ уже засекли в центре столицы "профессиональных пикетчиков".
Фото: lb.ua