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Недалеко от Рады заметили возможных "титушек", опубликованы фото

Сегодня, 15:40
Киев,Рада,митинг,титушки,Украинский дом < >
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1 / 5 Неизвестно, с какой целью молодые мужчина находятся в "Украинском доме" (lb.ua)

В "Украинском доме" находятся молодые мужчины спортивного телосложения.

Киев,Рада,митинг,титушки,Украинский дом
Неизвестно, с какой целью молодые мужчина находятся в "Украинском доме" lb.ua
В центре Киева — на Европейской площади в "Украинском доме", который расположен недалеко от Верховной Рады, находится большое количество молодых мужчин спортивного телосложения, возможно, так называемых "титушек".

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время издание уточнило, что меньше чем в километре от здания проходит митинг.

По его сведениям, парни расположились на стульях на одном из этажей "Украинского дома", с какой целью они там находятся, неизвестно.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. СМИ уже засекли в центре столицы "профессиональных пикетчиков".

Фото: lb.ua

Теги:  
Киев, Рада, митинг, титушки, Украинский дом
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