Недолгая "тишина". Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ

Из 122-мм калибра боевики обстреляли Лебединское, а из 82-мм — Широкино, Талаковку и Водяное.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба, на Мариупольском направлении вчера из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов — Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.
Ранее волонтер рассказал об успехе сил АТО в районе Светлодарской дуги.