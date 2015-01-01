Недолгая "тишина". Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ

Из 122-мм калибра боевики обстреляли Лебединское, а из 82-мм — Широкино, Талаковку и Водяное.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация Скриншот

Российско-оккупационные войска в зоне проведения АТО продолжают открыто нарушать Минские соглашения, за сутки совершив 33 обстрела позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, на Мариупольском направлении вчера из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов — Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Ранее волонтер рассказал об успехе сил АТО в районе Светлодарской дуги.

видео: Військове телебачення України