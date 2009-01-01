Недопустимо, что дети из нацменьшинств не знают украинский язык — Порошенко

Порошенко считает, что представители нацменшин должны знать государственный язык.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятый закон "Об образовании" стал не только весомой частью образовательной реформы , но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса.Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет УНИАН.

Он также отметил, что в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята в ноябре 1992 года, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться без ущерба для преподавания официального языка государства.

"В Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята здесь, в Страсбурге, в ноябре, 25 лет назад, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться "без ущерба для преподавания официального языка (языков) государства". Уверен, что положения Хартии должны должным образом соблюдать все, кто ее подписал", — подчеркнул Порошенко.

"Моя позиция относительно сферы образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства", — заявил он.

"Принятый закон (об образовании — ред.) стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. И особенно подчеркиваю: равных возможностей для всех учеников! Независимо от их происхождения, места жительства или национальности", — подчеркнул президент.

По его словам, недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка, которое нужно им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, самореализации в своей стране.

"Закон исправляет эту ситуацию. Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. При этом не оставляя изучения родного языка в необходимых объемах", — отметил он.

Глава государства также заявил, что "мы будем гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и обучение на родном языке. При этом изучая государственный язык".

Он также заявил, что для этого Украина направила закон в Венецианскую комиссию.

"Я надеюсь, что ее выводы позволят снять все противоречивые трактовки этого закона", — сказал он, добавив, что все ее выводы будут учтены.

Напомним, что Венгрия будет требовать ввести санкции против Украины, если новый закон "Об образовании" не будет отозван.

Стоит от метить, что 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании".

Напомним, 10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В связи с этим, Будапешт планирует инициировать на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр Соглашения.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.