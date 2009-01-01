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Неестественный отбор: один день последнего этапа конкурса в Верховный Суд

Сегодня, 08:07

До 25 сентября должна быть решена судьба 120 кандидатов в обновленный Верховный Суд Украины.

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Заседание Высшего совета правосудия
У входа в здание Высшего совета правосудия — рамки металлоискателей и охрана из нескольких людей в форме. В помещение пускают только по аккредитации, в зал заседаний проводят в сопровождении. На пятом этаже тоже несколько человек в форме и в штатском.

За 10 минут до начала второго дня заседания в зале занято лишь несколько мест. Журналистов мало. Да и то профильных изданий. Перед началом заходят три женщины. Они присаживаются в кресла с надписями "кандидат". "Женский день сегодня", — шутить одна из них.

Претенденты на должности судей в Верховый Суд разговаривают между собой. Легким эхом можно услышать, что обсуждают первый день рассмотрения материалов. Говорят, как с некоторыми замечаниями согласны, другие "были не к месту". Лучше всех слышно сидящую посередине. В ее руках сборник европейских и международных стандартов в сфере судопроизводства со множеством закладок.

С пятиминутным опозданием члены Высшего совета правосудия появляются в зале и усаживаются в свои высокие и мягкие кресла.

Первыми на рассмотрении — материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Первая на очереди — адвокат Анна Вронская.

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Анна Вронская

Из досье известно: была управляющим партнером в юридической фирме, специализировалась на делах о банкротстве, реструктуризации бизнеса, международных инвестициях, международном арбитраже, после — работала в Министерстве экологии: замминистра и исполняющей обязанности министра.

"Для меня конкурс — вызов. Я считаю, что в современных условиях юридический бизнес должен разделить ответственность за то, что происходит в судебной системе. Судебная реформа — одна из основных", — утверждает Вронская во время представления себя как кандидата.

"Все судьи должны соблюдать принцип невосприимчивости к коррупции ни при каких условиях. ВС обязан стать олицетворением открытости, прозрачности судебных процессов", — продолжает она.

Члены ВСП переходят к вопросам. А тем временем кандидат со сборником в руках начинает перебирать какие-то бумаги в папке. Она, кажется, уже не слушает вопросы к коллеге, а готовится к собеседованию.

"Почему вы указали, что вам могут дать рекомендации народный депутат Украины и гражданин Литвы. Может, последний вас может рекомендовать в суд Литвы?", — говорит нынешний председатель ВС Ярослав Романюк, который снял свою кандидатуру с участия в конкурс на финальном этапе. "Исходила из принципа многообразия. Тем более этот гражданин Литвы сегодня живет и работает в Украине и многое делает для борьбы с коррупцией. Я считаю, что для реформ в Украине важна поддержка международных институтов", — спокойно отвечает Вронская.

Кандидат говорит о борьбе с проявлениями коррупции в новом ВС и признает, что опыта у нее нет. "Адвокаты и ученые только усилят ВС. Решения будут более обоснованными", — считает она.

Следующее собеседование с судьей Высшего хозяйственного суда Украины Ларисой Рогач. Женщина в бархатном костюме на высоких каблуках со сборником европейских и международных стандартов в сфере судопроизводства присаживается за стол и включает микрофон.

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отбор, Верховный Суд 02, Лариса Рогач
Лариса Рогач

Член ВСП говорит вслух о фактах из досье кандидата и собственном предложении: рекомендовать Рогач на должность судьи ВС. Та все время заметно волнуется. Потирает руки над столом. После говорит о лекциях, которые она проводит. Утверждает, что идет в Верховный Суд, чтобы восстановить доверие к судебной системе.

За чередой узкопрофессиональных ответов и признаний в любви к профессии прячется мнение Общественного совета добропорядочности. А тот вынес негативный вывод относительно Рогач. В нем упоминание о том, что кандидат хотя и не имеет отношения к уголовному производству о вмешательстве в работу автоматизированной системы суда, но активно не противодействовала ситуации, сложившейся в ВХСУ. Речь идет о деле Татькова—Емельянова, которое расследует ГПУ. Кроме того, по информации прокуратуры, решение суда с участием кандидата привело к выделению земли для Юрия Иванющенко, известной как "Межигорье-2", на участке Жукова острова.

Почти по завершении собеседования с Рогач ВСП вспоминает о выводах общественности. Она наконец-то открывает свою папку, как бы ожидая этого вопроса. Утверждает, что ей не известны факты вмешательства в автоматизированную систему распределения. "Сейчас уже даже говорят, что я вмешивалась", — разводит руками кандидат и переходит к вопросу о Жуковом острове. Мол, если бы удовлетворила иск Киева, то создала бы прецедент, тогда можно было бы возвращать бесчисленное множество участков.

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Следующий кандидат "женского дня" — Лилия Катеринчук. Она судья того же Высшего хозсуда. Тем временем кресло в первом ряду занимает первый мужчина — Вячеслав Песков.

По Катеринчук ОСД не давал отрицательное заключение, а только информацию. В ней сказано о том, что, по данным из открытых источников, Катеренчук своим решением позволила передать 25 гектаров земли на крымском берегу в частную собственность.

"После Революции Достоинства я поняла, что суды могут работать лучше", — тем временем говорит она. А в упомянутом выводе ОСД также описано, как Катеринчук после событий 18 февраля 2014 года забрала из больницы к себе домой нескольких побитых майдановцев, обеспечила им уход врачей. А после собирала и передавала деньги на армию.

Адвокат Вячеслав Песков отвечает на вопросы без папочек и листочков.

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Вячеслав Песков Facebook Высшего совета правосудия

Член ВСП зачитывает выдержки из досье, а после говорит, что сам нашел информации о том, что кандидат во время Майдана был адвокатом избитых 30 ноября 2013 года студентов, хотя до того не занимался уголовными делами.

Его спрашивают, как он себя видит в будущем Верховном Суде и об административных наказаниях в прошлом за нарушения Правил дорожного движения.

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Заседание Высшего совета правосудия Facebook Высшего совета правосудия

В перерыве между секциями член Общественного совета добропорядочности говорит, что и во второй день представителям общественности ВСП не дает слова. "Мы отправили письмо на имя Бенедисюка, ответа пока нет", — уточняет Евгения Моторевская.

На очереди — четверка кандидатов в Административный суд в составе ВС. Первая — житомирская судья Анна Бучик. Она аккуратно читает свою биографию с листка. К ней вопросов у ВСП немного. Бучик говорит, что после Революции система нуждается в реформировании.

Тем временем в зал заходят судья тернопольского окружного админсуда Надежда Данилевич и заместитель председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович.

Смокович улыбается. Садится на краешек стула и слушает два собеседования.

Пока Данилевич рассказывает о своих детях, живущих в США, и 80-летней маме в Тернополе, Смокович, которого Общественный совет добропорядочности "наградил" негативным выводом, кажется, собирается с мыслями.

По Смоковичу материалы представляет Андрей Бойко.

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Михаил Смокович Facebook Высшего совета правосудия

Он вспоминает и о выводах ОСД, останавливается на двух пунктах, и о том, что ВККС преодолела их единогласно. А после переходит к количеству баллов, полученных Смоковичем за практическое задание — 54,5.

"Получается, при выполнении практического задания кандидат не набрал необходимый минимальный балл и не должен был быть допущен к следующему этапу", — говорит Бойко.

Стоить напомнить, критерии допуска ВККС были изменены комиссией уже после проведения экзамена и персонификации результатов. А это — нарушение прав других участников конкурса. Говорят даже, что все это произошло именно под Смоковича, который является протеже Администрации президента.

"Предлагаю отказать во внесении кандидатуры для утверждения президенту", —  оканчивает свой спич и выдыхает Бойко.

Бенедисюк безэмоционально предлагает рассказать о трудовом пути кандидата. Смокович вспоминает, что он член Конституционной комиссии. Члены ВСЮ вспоминают одно из дел по "Житомирским ласощам", но не говорят о политически мотивированном кейсе лишения депутатского мандата Сергея Власенко — одного из защитников Юлии Тимошенко в газовом деле.

Далее Высший совет правосудия вспоминает, как Смокович в составе коллегии судей отменил представление Высшего совета юстиции об увольнении пяти судей, которые судили активистов Революции Достоинства. Тот поясняет: "Оценку судебным решениям может давать исключительно суд высшей инстанции". Андрей Бойко констатирует: "ВСП не дает оценки законности решений, а оценку поведения судьи".

В этот день ВСП рассматривал еще девять кандидатов, среди которых были двое с негативными выводами ОСД.  Вслед за Смоковичем — материалы дела судьи нынешнего Верховного Суда Александра Прокопенко. Докладчик по кандидатуре — Николай Гусак — как бы между прочим говорит Бенедисюку, что можно было бы дать слово представителям Общественно совета. Тот отвечает молчанием. А Гусак обращает внимание на то, что в случае Прокопенко замечания ОСД, по его мнению, не могут повлиять на вопрос рекомендаций президенту.

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Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк Facebook Высшего совета правосудия

Последняя кандидатура в этот день, по которой Общественный совет добропорядочности вынес негативный вывод, — член ВСП Алла Леско.

Заметно, что Леско не совсем уютно чувствует себя в кресле напротив от своего привычного места. При этом она уверена и спокойна. Во включенный микрофон не позволяет себе сделать ни единого лишнего вздоха — все время выключает на последних слогах.

Леско из-за конфликта интересов не участвует в заседании, но очень хочет стать судьей ВС.

Она не согласна с выводами ОСД о том, что помогла избежать наказания судьям Майдана. В частности, судье Печерского районного суда Виктору Кицюку. Леско называет свои действия по данному вопросу "отличиями в правовой позиции".

Анатолий Мирошниченко, докладчик по Леско, говорит о пяти обращениях в ВСП, в том числе от ОСД, но тут же замечает: новых аргументов в них не появилось.

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Алла Леско Facebook Высшего совета правосудия

Леско аргументирует, почему решила пересесть из кресла члена ВСП в кресло судьи ВС. Но замечает, что пока для себя окончательного решения не приняла. "Я хочу использовать свой опыт работы в ВСП. Здесь я увидела, что работа некоторых судей была несовершенна. Можно ее улучшить", — уверена Леско.

Будет ли рекомендованы для утверждения президенту кандидатуры Аллы Леско, Михаила Смоковича, Александра Прокопенко, Ларисы Рогач и остальных двенадцати кандидатов этого дня, станет известно после 25 сентября. Тогда окончатся все собеседования, и будут приняты решения в совещательной комнате членами Высшего совета правосудия.

Татьяна Катриченко

фото: Facebook Высшего совета правосудия

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Татьяна Катриченко, авторская статья, Верховный Суд, ОСД, ВСП, Анна Вронская, Ярослав Романюк, Лариса Рогач, Татьков, Емельянов, Вячеслав Песков, Лилия Катеринчук, Евгения Моторевская, Анна Бучик, Надежда Данилевич, Михаил Смокович, Андрей
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