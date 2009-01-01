Негативный резонанс. Боевики ДНР недовольны визитом Савченко в Донецк

Рядовые боевики ДНР критикую Захарченко в содействии визита Савченко в Донецк.

Надежда Савченко в Донецкой области. Reuters

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.

"Согласно докладу "МГБ ДНР" на имя главаря "республики" Александра Захарченко, визит на временно оккупированную территорию Донецкой области народного депутата Украины Савченко и обеспечение этого визита со стороны руководства "республики" вызвало негативный резонанс среди большинства боевиков "1-го АК ДНР" и сотрудников "правоохранительных органов", — пишет эксперт.

Кром того, эксперт отмечает, что "в частных беседах даже отдельные командиры среднего звена и начальники структурных подразделений "МО ДНР" и "МВД ДНР" выражают острую негативную критику в адрес Захарченко по содействию данному визиту".

"В то же время указывается, что около 30% "военнослужащих" и "правоохранителей" ДНР поддержали данный визит, считая, что он способствует "признанию" ДНР со стороны официального Киева", — отметил Тымчук.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе.

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