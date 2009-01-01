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Негативный резонанс. Боевики ДНР недовольны визитом Савченко в Донецк

Сегодня, 10:43

Рядовые боевики ДНР критикую Захарченко в содействии визита Савченко в Донецк.

Надежда Савченко, Донецк
Надежда Савченко в Донецкой области. Reuters
Террористы "Донецкой народной республики" (ДНР) остались недовольны визитом внефракционного народного депутата Надежды Савченко на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчуксообщает на своей странице в Facebook.

"Согласно докладу "МГБ ДНР" на имя главаря "республики" Александра Захарченко, визит на временно оккупированную территорию Донецкой области народного депутата Украины Савченко и обеспечение этого визита со стороны руководства "республики" вызвало негативный резонанс среди большинства боевиков "1-го АК ДНР" и сотрудников "правоохранительных органов", — пишет эксперт.

Кром того, эксперт отмечает, что "в частных беседах даже отдельные командиры среднего звена и начальники структурных подразделений "МО ДНР" и "МВД ДНР" выражают острую негативную критику в адрес Захарченко по содействию данному визиту".

"В то же время указывается, что около 30% "военнослужащих" и "правоохранителей" ДНР поддержали данный визит, считая, что он способствует "признанию" ДНР со стороны официального Киева", — отметил Тымчук.

Напомним, СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе. 

Читайте также по теме статью Татьяны Катриченко: Савченко в Донецке. Поможет ли визит нардепа освободить украинских заложников?

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