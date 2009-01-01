Неконтролируемый анклав у границ Украины. Эксперт назвал единственный путь решения проблемы Донбасса

России нужна постоянная зона нестабильности и военного напряжения, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Несмотря на то, что три стороны вооруженного конфликта на Донбассе — Украина, ОРДЛО и Россия — признают, их мертворожденный характер, ни одна из сторон не предлагает другого формата, прекрасно понимая, что его ждет та же участь.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Примеры длительных переговоров по урегулированию Карабахского, Приднестровского и Абхазского конфликтов доказывают, что все разговоры о расширении количества переговорщиков, изменении формата переговоров за счет привлечения Великобритании и США свидетельствуют о тупиковом характере этих предложений. Вышеперечисленные конфликты не решены в течение 20 лет и переведены в "замороженное состояние", — говорит военный эксперт.

По его мнению, скорее всего, Россия выбрала именно такой сценарий развития событий, пытаясь создать на востоке Украины постоянную зону нестабильности и военного напряжения: "Поэтому, если мы хотим избежать существования на своих границах неконтролируемого анклава, насыщенного оружием и военной техникой, мы должны признать, что единственным путем решения этой проблемы является исключительно военный путь".

Говоря о краткосрочных прогнозах развития ситуации на Донбассе, Дмитрий Снегирев заметил, что давать их — неблагодарное дело.

"Можно говорить о том, что будут иметь место локальные обострения ситуации, связанные с попытками РФ навязать Украине свои правила игры. К концу 2017 года станет понятно, примет Киев грубое давление со стороны РФ или будет выдерживать собственную линию в характере самой войны и вопросе сохранения территориальной целостности Украины", — резюмировал сопредседатель "Правої справи".

Напомним, ранее эксперт рассказал готовится ли Россия к "большой войне" на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Дмитро Снєгирьов: на окупованій частині Донбасу відбувається етноцид українського населення".