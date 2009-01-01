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Неконтролируемый анклав у границ Украины. Эксперт назвал единственный путь решения проблемы Донбасса

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России нужна постоянная зона нестабильности и военного напряжения, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев Главред
Несмотря на то, что три стороны вооруженного конфликта на Донбассе — Украина, ОРДЛО и Россия — признают неэффективность Минских соглашений, их мертворожденный характер, ни одна из сторон не предлагает другого формата, прекрасно понимая, что его ждет та же участь.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Примеры длительных переговоров по урегулированию Карабахского, Приднестровского и Абхазского конфликтов доказывают, что все разговоры о расширении количества переговорщиков, изменении формата переговоров за счет привлечения Великобритании и США свидетельствуют о тупиковом характере этих предложений. Вышеперечисленные конфликты не решены в течение 20 лет и переведены в "замороженное состояние", — говорит военный эксперт.

По его мнению, скорее всего, Россия выбрала именно такой сценарий развития событий, пытаясь создать на востоке Украины постоянную зону нестабильности и военного напряжения: "Поэтому, если мы хотим избежать существования на своих границах неконтролируемого анклава, насыщенного оружием и военной техникой, мы должны признать, что единственным путем решения этой проблемы является исключительно военный путь".

Говоря о краткосрочных прогнозах развития ситуации на Донбассе, Дмитрий Снегирев заметил, что давать их — неблагодарное дело.

"Можно говорить о том, что будут иметь место локальные обострения ситуации, связанные с попытками РФ навязать Украине свои правила игры. К концу 2017 года станет понятно, примет Киев грубое давление со стороны РФ или будет выдерживать собственную линию в характере самой войны и вопросе сохранения территориальной целостности Украины", — резюмировал сопредседатель "Правої справи".

Напомним, ранее эксперт рассказал готовится ли Россия к "большой войне" на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Дмитро Снєгирьов: на окупованій частині Донбасу відбувається етноцид українського населення".

 

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Украина, Россия, Донбасс, Минские соглашения, война, анклав, Снегирев
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