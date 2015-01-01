"Нельзя крутить международным правом". Постпред Украины объяснил "антиизраильское" голосование в ООН

Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, подчеркнул Ельченко.

Совбез ООН Reuters

Строительство израильских поселений на палестинских территориях, отказаться от которых призвал Израиль Совет Безопасности ООН в своей резолюции, противоречит международному праву.

Об этом заявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией! Международное право-одно для всех! Нельзя им крутить как собака хвостом!", — подчеркнул Ельченко.

Отметим, что накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительству в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию, пишет УНИАН.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

В свою очередь Гройсман официально перенес свой визит в Израиль, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

"Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее", — сообщил Столярчук.