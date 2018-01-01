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"Нельзя так делать президенту": Кравчук сформулировал пять советов для Порошенко

Сегодня, 06:01

По словам политика, сам глава государства лично к нему никогда не обращался за советами.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук "РИА Новости Украина"
Первый президент Украины Леонид Кравчук сформулировал несколько советов для действующего главы страны Петра Порошенко.

Своими рекомендациями он поделился в интервью изданию "Страна.ua".

"Во-первых, я бы ему сказал, что надо уже давно принять новую Конституцию, где определить характер и нормы управления государством (...) Я бы ему сказал: "Петр Алексеевич, вы президент, и вы гарант Конституции Украины и ее исполнения, поэтому и будьте гарантом, пусть Кабинет министров делает свое, а вы свое", - представляет Кравчук.

Первый президент Украины отметил, что в стране "огромное количество людей в нищете". "Бедность продолжается, когда идет война и кровь льется, выступать слишком оптимистично: "блестящая деятельность, блестящие достижения", а это его слова, просто неприлично. Потому что это воспринимается людьми, как издевательство над ними. Нельзя так делать президенту", - считает Кравчук.

Кроме того, он посоветовал бы Порошенко активизировать борьбу с коррупцией - "с большей последовательностью, с большей силой".

"Дальше бы он сказал: Если мы стали на путь демократии, то нужно действовать демократично. Формы могут быть разными: средства массовой информации, круглый стол и т.д. Но общенациональный диалог должен состояться", - цитирует издание политика.

Также Кравчук посоветовал бы главе государства создать в Украине кадровую систему. "Вокруг себя не окружение деловое собирать, а это должны быть профессионалы, патриоты, которые умеют управлять и которые умеют держать свое слово", - говорит он.

По словам Кравчука, сам Порошенко лично к нему никогда не обращался за советами. "Я лично сам никогда не был приглашен к нему. Нас приглашали всегда втроем: Ющенко, Кучма и я. И в этих разговорах ставились вопросы какие-то конкретные всегда. Скажем один из таких последних вопросов - об автокефалии православной церкви. Мы встретились с ним, и он спросил, что мы думаем. И мы говорили с ним, и я руководствовался законом Украины, который был принят во время когда я был президентом Украины "О свободе совести в Украине", где сказано, что все конфессии равноправны", - подытожил он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасночть для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве.

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Теги:  
Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Украина, политика
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