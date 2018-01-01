"Нельзя так нагло врать". Саакашвили опубликовал видеоответ Порошенко

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Михеил Саакашвили "Sputnik Грузия"

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили ответил на слова в свой адрес, озвученные президентом Украины на пресс-конференции в среду, 27 февраля.

Политик опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко на своей очередное пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что в Одессу меня пригласил, дал все возможности – а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать – на фронт, а потом хотят, чтоб он стал "свадебным генералом" и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтоб покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами. На самом деле он блокировал все наши начинания. Он лично заблокировал закон "Об открытом таможенном пространстве" − чтоб не дать возможность Марушевской и молодой команде провести преобразования на Одесской таможне. Он лично дал распоряжение заблокировать одесский пакет реформ через тогда главу фракции (БПП – ред) Луценко. Договорился с Трухановым и всячески поддержал его противостояние со мной. Его и местные одесские коррупционные кланы – потому что они заносили и заносят ему деньги. И он всячески блокировал дорогу "Одесса – Рени". Я смог выбить деньги только через акции, через палатки, через прямой нажим, через общественное мнение… Разница – не в том, что у меня с ним личный конфликт – так, как он хочет это представить, "бывших одокашников". Нет. У нас есть конфликт мировоззрений. Для него президентство – возможность заработать дополнительные миллиарды и укрепить свой клан. Для меня любая публичная служба – возможность служить народу. У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове. Требовать от него бороться с коррупцией - все равно, что уговаривать пчел не любит мед. Моя ошибка, если она была, в том – что я раньше не ушел с должности. Второе. Он сказал, что по отношению ко мне все было сделано по закону – ну нельзя так нагло врать. Где, в какой нормальной стране, вы видели, чтоб человека тягали за волосы, душили в вертолете, который кружит над городом, не дали возможность защищаться в судебном порядке. Чтоб его хватали охранники президента, а не пограничники? [..] Петр Алексеевич, Ваше время истекло. Никакие манипуляции, никакие договоренности с Аваковым, с Яценюком, с другими кланами, никакие денежные откаты, новые потоки не спасут Вас", - сказал он