Немецкий эксперт объяснил, как Запад может помочь Украине вернуть Крым и Донбасс

Запад должен поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО и гарантировать четкую перспективу членства в обеих организациях.

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Россия пошла на оккупацию Крыма вторжение на Донбасс , поскольку эти факторы делают фактически невозможным вступление Украины в Евросоюз и НАТО, даже если Киев выполнит условия для членства в этих организациях.

Такое мнение высказал немецкий политолог Йорг Форбриг в интервью изданию "Сегодня".

"Иными словами, Крым и Донбасс — эффективное "вето" в руках Москвы по вопросам внутреннего и международного развития Украины", — отметил он.

Форбриг считает маловероятным то, что РФ откажется от этих "вето".

Политолог также посоветовал, как преодолеть такое решение Кремля.

"Украине необходимо продвигать реформы, создать работающую демократию и верховенство права, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, и стать сильным обществом и функционирующим государством", — сказал он.

В свою очередь, говорит Форбриг, Запад должен максимально поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, и, в конечном счете, гарантировать четкую перспективу членства в обеих организациях.

"Успешные реформы со стороны Украины и все более тесные связи с ЕС и НАТО сделают козыри России в виде Крыма и Донбасса бесполезными. И только это с течением времени также откроет пути для полного возвращения обоих регионов Украине", — считает Форбриг.

Ранее военный журналист заявил, что знает, каким будет механизм возвращения оккупированного Крыма Украине.