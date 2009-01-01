Неминуемая "зачистка". Волонтер рассказал о судьбе участников бунта в "ЛНР"

Грядут какие-то большие перемены в структуре террористических группировок, считает Гай.

Реакция РФ на события в Луганске обещает быть жесткой lug-info.com

Конфликт в "ЛНР" является столкновением между их российскими кураторами, ведь всеми подразделениями и руководителями этого псевдообразованиями управляет Российская Федерация, а контролируют их — российские офицеры.

Такое мнение высказал волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай.

Он отметил, что реакция Кремля на события в Луганске обещает быть достаточно жесткой.

По его словам, уже сейчас можно однозначно утверждать, что грядут какие-то большие перемены в структуре террористических группировок, в структуре их руководства.

"Боевики ощущают, что надвигается нечто нехорошее. Ведь что бы ни произошло, их всех ждет не очень веселая судьба. Рано или поздно все они, в том числе Корнет, просто исчезнут как пена, будут "зачищены" либо украинской, либо российской стороной. Сбежать им не удастся, никто оттуда их уже не выпустит. Поэтому паника в "ЛНР" в некоторой степени уже присутствует. И чтобы сохранить хоть на среднесрочную перспективу свои жизни, им нужно держаться у власти, иметь охранников, быть руководителями батальонов", — отметил волонтер.

"В конечном итоге в нынешней ссоре победит тот, кого поддержит Владимир Путин. И пока "корнеты", "шметы", "плотницкие" и другие марионетки, затаив дыхание, ждут решения своей судьбы, Украина имеет идеальную возможность показать миру, что такое "эффективный контроль" Российской Федерации. Любая территория под контролем Москвы или российских псевдомиротворцев превращается в зону нестабильности, контрабанды, наркотрафика и рабовладельчества. Так было и с Крымом, и с Донбассом, так будет с любой другой территорией", — добавил Гай.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в комментарии "Главреду" заявил, что основная причина конфликта в захваченном Луганске заключается в противоречиях между боевиками.