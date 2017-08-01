"Ненавистника ЕС" Симоненко засекли в Испании

Экс-главу украинской Компартии часто видят в Страсбурге и на российских ток-шоу, отметила Ионова.

Петр Симоненко 112.ua/

Бывшего главу запрещенной в Украине Компартиизаметили в аэропорту испанской Барселоны.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп, зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

В то же время она назвала коммуниста ненавистником Евросоюза.

"В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию", — отметила народная избранница.

По словам Ионовой, хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом с ЕС... "но жаль, что этот политик, который ненавидит Украину до сих пор свободно передвигается миром по ненавистному ему украинскому паспорту".

Корреспонденты "Европейской правды" узнали, что Симоненко регулярно посещает страны Шенгенской зоны, в частности, Францию, там он во время сессий ПАСЕ бывает в Страсбурге. Как утверждает сам политик, он путешествует по приглашению европейских коммунистов.

Ранее СМИ сообщили, что министр инфраструктуры Владимир Омелян во время отдыха в Турции остановился в одном из самых дорогих отелей Бодрума — Luxbodrum, стоимость одной ночи в нем превышает 30 тыс. гривен.