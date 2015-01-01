Неожиданный и негативный результат. Почему референдум по Донбассу грозит расколом Украины

Тотальная блокада еще больше оттолкнет жителей оккупированной территории от Украины.

Владимир Фесенко Главред

Украинцы не хотят отпускатьв "свободное плавание", однако и сохранять его в составе государства любой ценой — тоже не намерены.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Нет ни одного социологического опроса, который бы говорил о том, что большинство украинцев хотят отпустить Донбасс в самостоятельную жизнь. Напротив, большинство украинцев за сохранение Донбасса в составе Украины, но не любой ценой", — подчеркнул политолог.

"Я критично отношусь к идее референдума, как по статусу Донбасса, так и по Минским соглашениям. Его результат будет зависеть от формулировки вопроса, и может расколоть население почти пополам по этому вопросу и не даст никакого практического результата", — уверен эксперт.

"Как показал опыт европейских референдумов, результат может быть неожиданным и негативным", — добавил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Комментируя вопрос об его отношении к инициативе по тотальной блокаде Донбасса и не оттолкнет ли это окончательно жителей оккупированных территорий от Украины, Владимир Фесенко заметил: "Я отношусь к этой инициативе критически, особенно потому, что ее возглавляют люди с сомнительной репутацией".

"Отрезать Донбасс легко, но это еще больше оттолкнет жителей этой территории от Украины", — подчеркнул он.

Напомни, ранее политолог рассказал, почему военный путь чреват огромными рисками для Украины.

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