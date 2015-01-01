Несмотря на аннексию Крыма, Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной

Путин уверен, что Керченский мост будет особенно полезен, когда будут нормализованы отношения с Украиной.
Об этом он сказал на ежегодной большой пресс-конференции.
"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной и это будет очень полезно и для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент", — сказал Путин.
Путин уверен, что Керченский мост будет особенно полезен, когда будут нормализованы отношения с Украиной.
"Я не сомневаюсь, что с открытием Керченского моста турпоток в Крым значительно возрастёт", — заявил он.
видео: russian.rt.com