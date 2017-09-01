"Несокрушимая устойчивость". В Генштабе анонсировали комплексные учения ВСУ

С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения, заявил Муженко.

В Генштабе анонсировали комплексные учения ВСУ Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с задействованием войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические комплексные учения "Несокрушимая устойчивость-2017".

Об этом сообщил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко в своем выступлении перед слушателями и преподавательским составом Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского по случаю начала нового учебного года, сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

"С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая устойчивость-2017". Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", — рассказал Муженко.

Также, по его словам, перед этим состоится логистическое обучение, целью которого является совершенствование системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск (сил) и управление задействованными силами и средствами в ходе стратегического развертывания Вооруженных Сил и отпора вооруженной агрессии на угрожаемых направлениях.

"Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны", — заявил Муженко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил об угрозе вторжения войск РФ в Украину из Беларуси.