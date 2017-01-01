"Несостоявшееся государство". Саакашвили сказал, что разрушает Украину

Олигархи растаскивают все природные богатства нашей страны, подчеркнул экс-глава Одесской областной госадминистрации.

Государственность нашей страны подрывают олигархи, отметил Михеил Саакашвили "Голос Америки"

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили считает, что Украина политически является несостоявшимся государством.

Государственность страны разрушает вопрос коррупции, вопрос того, что президент Петр Порошенко в разгар войны может поехать на Мальдивы и потратить огромное количество денег, причем поехать с фальшивыми паспортами, рассказал он в эфире "Радио Свобода".

По словам политика, на нее негативно влияет что, что генпрокурор Юрий Луценко ездил на Сейшелы.

"Государственность Украины подрывают олигархи, которые растаскивают все природные богатства Украины. Государственность Украины подрывает то, что в год почти миллион человек уезжает из Украины", — отметил собеседник.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил, что Михеил Саакашвили — "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату", не надо так спокойно относиться к действиям политика и тому, что делается вокруг него.