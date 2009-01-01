Неспокойный Донбасс. Боевики десятки раз стреляли, ранен украинский воин

Террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии, отметили в штабе АТО.

Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com

Во вторник, 24 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 24 раза стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку", — отметили в пресс-службе.

По Широкино огонь неоднократно вели снайперы. На Луганском направлении враг из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов атаковал Новозвановку, Троицкое, по последнему также бил из гранатометов, стрелкового оружия.

"На Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия — Луганское и Зайцево", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 16-22 января на востоке Украины уничтожены 14 боевиков, а более 20 — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України