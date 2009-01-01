Под Авдеевкой враг бил по силам АТО из танков и артиллерии

На востоке страны ранен один наш воин, отметили в штабе спецоперации.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 6 февраля, вс полуночи и до 18 часов боевики 40 раз стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что под Авдеевкой Донецкой области противник, в частности, атаковал позиции силовиков из 152-мм артиллерии и танков.

"На Донецком направлении из… 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по городу и Каменке работали снайперы. Еще под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево. На Мариупольском из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов разных калибров террористы обстреляли Новогригорьевку, Лебединское, Марьинку и Широкино.

По последнему населенному пункту вел огонь и танк, а по Новотроицкому враг также бил из крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении по Новозвановке стрелял танк, из гранатометов злоумышленники атаковали Желтое и Крымское.

Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.

Видео: Військове телебачення України