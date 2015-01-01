Неспокойный Донбасс. В зоне АТО на всех направлениях оживились снайперы

На востоке нашей страны за сутки боевики десятки раз окрывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, на всех направлениях активизировались вражеские снайперы.
"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку", — отметили в пресс-службе.
Из гранатометов и стрелкового оружия атаковали последний населенный пункт, Широкино, Старогнатовку, Павлополь, Гнутово и Водяное.
На Донецком направлении из гранатометов и минометов били по позициям в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по селу Малиновое.
Из гранатометов стрелял, в частности, по Новозвановке, Станицы Луганской. "На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", — добавили в штабе.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на Новогодние и Рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.