Неспокойный Донбасс. В зоне АТО на всех направлениях оживились снайперы

На востоке нашей страны за сутки боевики десятки раз окрывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 29 декабря, боевики 45 раз обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, на всех направлениях активизировались вражеские снайперы.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов и стрелкового оружия атаковали последний населенный пункт, Широкино, Старогнатовку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов били по позициям в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по селу Малиновое.

Из гранатометов стрелял, в частности, по Новозвановке, Станицы Луганской. "На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", — добавили в штабе.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на Новогодние и Рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України