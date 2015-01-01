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Неспокойный Донбасс. В зоне АТО на всех направлениях оживились снайперы

Сегодня, 08:10

На востоке нашей страны за сутки боевики десятки раз окрывали огонь.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 29 декабря, боевики 45 раз обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, на всех направлениях активизировались вражеские снайперы.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов и стрелкового оружия атаковали последний населенный пункт, Широкино, Старогнатовку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов били по позициям в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по селу Малиновое.

Из гранатометов стрелял, в частности, по Новозвановке, Станицы Луганской. "На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", — добавили в штабе.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на Новогодние и Рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, штаб АТО, снаперы
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