Неспокойный Донбасс: враг за сутки стрелял более 50 раз, ранен боец АТО

Террористы открывали огонь на трех направлениях, отметили в штабе спецоперации.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 4 января, вбоевики 52 раза обстреляли позиции украинских силовиков, ранен один боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из минометов неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино", — отметили в пресс-службе.

Последний населенный пункт, Гнутово, Талаковку и Павлополь атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино враг бил из вооружения БМП.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславском противник стрелял из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской — из гранатометов. На Донецком из 152-мм артиллерии бил по позициям в районе Троицкого.

"Из 120- и 82-мм минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку", — добавили в штабе.

Напомним, 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных, столько же были ранены.

Видео: Військове телебачення України