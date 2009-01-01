Неутешительные новости с фронта. 2 наших воина погибли, 8 — ранены

Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенного оружия.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении украинские опорные пункты возле Новотроицкого боевики обстреливали из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного — из 122 мм артустановок и минометов калибра 120 мм.
По позициям сил АТО возле Красногоровки и Марьинки боевики стреляли из минометов. Силы ВСУ возле Гнутово были обстреляны из СПГ и пулеметов, а возле Широкино — из стрелкового оружия и БМП.
На Донецком направлении из артиллерии калибра 122 мм и минометов были обстреляны украинские позиции поблизости Троицкого. По силам АТО в районе Авдеевки и шахты Бутовка боевики били из минометов и артустановок калибра 122 мм и танка.
По укреплениям ВСУ возле Каменки сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Силы АТО возле Зайцево и Невельского были обстреляны из СПГ и минометов калибра 82 мм. По ВСУ в районе Луганского боевики били из БМП, а в районе Песок — из минометов калибра 82 мм.
На Луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции украинских сил в районе Крымского.
Силы АТО возле Лобачево были обстреляны из минометов калибра 82 мм.
"Два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", — говорится в сообщении штаба.
По позициям ВСУ возле Новозвановки боевики били из СПГ и стрелкового оружия, а возле Новоалександровки — из минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, ранее эксперт Дмитрий Снегирев назвал единственный путь решения проблемы Донбасса.