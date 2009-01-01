Неутешительные новости с фронта: боевики игнорируют любые договоренности

Новозвановку боевики накрыли "Градами", выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов.

За прошедшие сутки, 26 января, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии. Всего противник 63 раза открывал огонь по украинским позициям. В результате обстрела два наших воина погибли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал Широкино, а из 122 миллиметровой — Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю. А по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — Новгородское, Каменку и Авдеевку.

Напомним, под Мариуполем Донецкой области украинские морские пехотинцы заняли новую лесополосу, теперь у россиян нет возможности "приходить в гости".

видео: Військове телебачення України