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Неутешительные новости с фронта: карта зоны АТО

Сегодня, 13:38

Боевики стремятся распылить внимание штаба АТО, чтобы отвлечь его от основного района боевых действий — Авдеевской промзоны.

Авдеевка, обстрел
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За прошедшие сутки, 24 февраля, в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранения и травмы получили 16 украинских военнослужащих, погибших среди бойцов ВСУ нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба АТО, на Луганском направлении боевые действия велись только в Попаснянском районе, и только во второй половине дня. Сразу несколько наших опорных пунктов были обстреляны из вражеских минометов. При этом было выпущено более 20 мин. В основном обстрелы со стороны противника были непродолжительными.

На Донецком направлении продолжается эскалация под Авдеевкой. Боевые действия на этих рубежах продолжались около 14 часов. Противник начал обстрелы с самого утра и не прекращал их до позднего вечера. При этом оккупанты выпустили около 150 мин и несколько десятков артиллерийских и танковых снарядов. На передовых рубежах противника находятся снайперы. 

Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь. В штабе также отметили, что враг проявлял агрессию в основном с восточного направления (Ясиноватая), однако также зафиксированы вражеские обстрелы с южного (Спартак) и юго-восточного (Минеральное) направлений.

Также беспокойно вчера было на левом фланге Авдеевской промзоны: вблизи Каменки оккупанты провели 2 обстрела из минометов и танков.

На других участках фронта (Светлодарская дуга, Горловский периметр, Донецкий аэропорт) также продолжаются боевые действия средней интенсивности с использованием тяжелого вооружения со стороны противника. Традиционно оккупанты активизируются ближе к вечеру. Это связано с также со стремлением вражеского командования распылить внимание штаба АТО, чтобы отвлечь его от основного района боевых действий — Авдеевской промзоны.

На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь — Широкино. Учитывая щедрые поставки боеприпасов из России, противник массово применяет минометы и пушки. В частности, в Павлополе поздно вечером произошел мощный получасовой артобстрел со стороны НВФ. В Гнутово, Водяном, Широкино также было очень неспокойно. В отличие от других районов боевых действий, на этих рубежах боевики стреляют и днем, и ночью.

Также противник нарушил режим тишины в Красногоровке и Новотроицком, и активно применял тяжелое вооружение.

карта, 25.02.17
mediarnbo.org

Напомним, днем ранее боевики оставили Авдеевку без воды, накрыв артиллерией склад хлора Донецкой фильтровальной станции.

 

Теги:  
АТО, обстрелы, боевики, ВСУ, Марьинка, Павлополь, Широкино, Авдеевка, Гнутово, Попасная, раненые
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