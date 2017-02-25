Неутешительные новости с фронта: карта зоны АТО

Боевики стремятся распылить внимание штаба АТО, чтобы отвлечь его от основного района боевых действий — Авдеевской промзоны.

За прошедшие сутки, 24 февраля, в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранения и травмы получили 16 украинских военнослужащих , погибших среди бойцов ВСУ нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба АТО, на Луганском направлении боевые действия велись только в Попаснянском районе, и только во второй половине дня. Сразу несколько наших опорных пунктов были обстреляны из вражеских минометов. При этом было выпущено более 20 мин. В основном обстрелы со стороны противника были непродолжительными.

На Донецком направлении продолжается эскалация под Авдеевкой. Боевые действия на этих рубежах продолжались около 14 часов. Противник начал обстрелы с самого утра и не прекращал их до позднего вечера. При этом оккупанты выпустили около 150 мин и несколько десятков артиллерийских и танковых снарядов. На передовых рубежах противника находятся снайперы.

Украинские войска ведут интенсивный ответный огонь. В штабе также отметили, что враг проявлял агрессию в основном с восточного направления (Ясиноватая), однако также зафиксированы вражеские обстрелы с южного (Спартак) и юго-восточного (Минеральное) направлений.

Также беспокойно вчера было на левом фланге Авдеевской промзоны: вблизи Каменки оккупанты провели 2 обстрела из минометов и танков.

На других участках фронта (Светлодарская дуга, Горловский периметр, Донецкий аэропорт) также продолжаются боевые действия средней интенсивности с использованием тяжелого вооружения со стороны противника. Традиционно оккупанты активизируются ближе к вечеру. Это связано с также со стремлением вражеского командования распылить внимание штаба АТО, чтобы отвлечь его от основного района боевых действий — Авдеевской промзоны.

На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь — Широкино. Учитывая щедрые поставки боеприпасов из России, противник массово применяет минометы и пушки. В частности, в Павлополе поздно вечером произошел мощный получасовой артобстрел со стороны НВФ. В Гнутово, Водяном, Широкино также было очень неспокойно. В отличие от других районов боевых действий, на этих рубежах боевики стреляют и днем, и ночью.

Также противник нарушил режим тишины в Красногоровке и Новотроицком, и активно применял тяжелое вооружение.

Напомним, днем ранее боевики оставили Авдеевку без воды, накрыв артиллерией склад хлора Донецкой фильтровальной станции.