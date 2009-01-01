Неутешительные новости с фронта. Один воин ВСУ погиб, 22 ранены и травмированы

На Мариупольском направлении из "Града" боевики вели огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного.

Facebook.com в зоне проведения АТО, игнорируя все договоренности о прекращении огня. За сутки боевики 116 раз открывали огонь по украинским силам. В результате один военный ВСУ погиб, еще 15 получили ранения, 7 травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" боевики вели огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Из танка террористы били в районе Гнутово, а из минометов — по Красногоровке, Новотроицкому, Водяному и опять же, по Гнутово.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. По Широкино, Лебединскому и Марьинке "работал" снайпер. По Новогригорьевке и Гнутово била БМП.

На Луганском направлении под обстрелы из 152 мм артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. Из минометов различных калибров боевики обстреливали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На Донецком направлении из танков, 120 и 82 мм минометов сепаратисты били по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Пескам и шахте Бутовке. Из гранатометов они обстреляли Опытное, Пески и Каменку. Из БМП сепаратисты стреляли по Луганскому, а из стрелкового оружия — по Майорску и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер. Из зенитных установок боевики вели огонь по Троицкому и Авдеевке.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что обострение на линии разграничения связано с тем, что боевики получили поражение в районе Авдеевки.

видео: Військове телебачення України