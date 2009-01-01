Неутешительные новости с фронта. Ситуация в АТО ухудшилась, один наш воин погиб, 8 пострадали

В результате боевых действий погиб один украинский военный, четверо были ранены, и еще четверо травмированы.

Украинский воин на Донбассе, иллюстрация. instagram.com/armed_forces_ua

За прошедшие сутки, 13 марта, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась. Боевики увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов. В результате боевых действий погиб один украинский военный, четверо были ранены, и еще четверо травмированы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артсистем были обстреляны опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям возле Широкино, Гнутово, Водяного и Чермалыка враг вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На Донецком направлении не прекращались обстрелы опорных пунктов у Опытного, Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Возле Авдеевки и шахты Бутовка кроме того еще и бил танк и 120 мм минометы.

В районе Верхнеторецкого и той же шахты Бутовка стреляли минометы 120 калибра. Пески попали под огонь гранатометов и пулеметов, а Каменка 82 мм минометов.

Сложной была обстановка в Луганском, где боевики вели огонь из гранатометов и минометов, а еще из 152 мм артустановок, говорится в сообщении штаба.

На Луганщине российские оккупанты обстреливали позиции сил АТО рядом Крымским и Попасной из гранатометов различных систем, а впоследствии задействовали минометы калибра 82 и 120 мм.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал , что на Донбассе боевики применяют противотанковые комплексы российской разработки последних поколений, дальность стрельбы которых в полтора раза больше, чем у произведенных в Украине.