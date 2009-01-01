Неутешительные новости с фронта. Враг 118 раз бил по позициям ВСУ, один воин погиб, 9 — ранены

Боевики из танков обстреляли Авдеевку и Красногоровку.

За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне проведения АТО боевики осуществили 118 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один боец ВСУ и девять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Террористы продолжили поливать огнем Авдеевку и применили тяжелую артиллерию на Мариуполськом и Луганском направлениях.

Так, на Донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку. Из минометов и гранатометов — Невельске, Луганское, Новоселовку Вторую, Зайцево, Новгородское, Пески, Каменку. По Луганскому огонь вели БМП оккупантов, а также снайпер. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреляли Троицкое.

На Мариупольском направлении танк, артиллерия и минометы обстреливали Красногоровку. Также 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Широкино и Водяному, а минометы — по Новотроицкому, Богдановке, Павлополю, и Чермалыку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Талаковку, Лебединское, Водяное, и Широкино. По Широкино, Марьинке, Новотроицкому и Водяному вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, а также танков обстреляли Троицкое, а из 122-миллиметровой — Крымское. Из 120-и 82-миллиметровых минометов — Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово и Троицкое. Новоалександровку, Новозвановку, Малиновое, Станицу Луганскую и Катериновку — из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что обострение на линии разграничения связано с тем, что боевики получили поражение в районе Авдеевки.