Незаконное пересечение границы. Саакашвили подписал протокол о правонарушении

Политик ознакомился с документом во Львове у входа в отель.

Михеил Саакашвили с протоколом об административном правонарушении УНИАН

Во Львове бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной госадминистрации, которого, подписал протокол об административном правонарушении — незаконном пересечении границы — и возражения к нему.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Агентство уточнили, что документ политику предоставили пограничники у входа в отель "Леополис".

"В свою очередь, представитель ГПСУ информировал Саакашвили, что вопрос о незаконном пересечении границы Мостиский райсуд Львовской области будет рассматривать 18 сентября в 15:00", — говорится в статье.

Потом экс-чиновник заявил, что с завтрашнего дня — 13 сентября — начинает поездки по всем регионам Украины.

Протокол об административном правонарушении УНИАН

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини" — сторонники политика прорвали оцепление наших силовиков. Позже тот обвинил полицейских в краже его паспорта.

Ряд экспертов уже рассказали "Главреду", как на политических процессах в Украине отразится громкое возвращение Саакашвили в государство, ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Документ: УНИАН