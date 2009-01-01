Незаконный визит в Крым. СБУ запретила въезд в Украину пяти европолитикам

Спецслужба проверила информацию о пребывании на полуострове политиков из европейских и других стран, отметила Гитлянская.

Рисунок в Крыму, иллюстрация Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) выяснила, что внезаконно находятся пять европолитиков — четверо сербов и один чех, им на пять лет запрещен въезд в нашу страну.

Об этом пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что те прибыли на полуостров по приглашению оккупантов "праздновать" третью годовщину "референдума".

"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в оккупированном Крыму политиков из европейских и других стран", — отметила спикер.

По ее словам, "выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четверо граждан Сербии и один гражданин Чехии". Потом СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет. Информация насчет граждан Украины в этой делегации пока не подтвердилась.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поручил СБУ проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.