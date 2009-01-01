Ни слова по-русски. Глава Авдеевки отказался говорить с протестующими на "великом и могучем"

Руководитель ВГА Авдеевки резко осадил требовавших от него выступления на российском языке горожан.

Глава ВГА Авдеевки Павел Малыхин Открытые источники

В прифронтовой Авдеевке местные митингующие потребовали от главы военно-гражданской администрации населенного пункта Павла Малыхина говорить с ними на русском языке.

Такое сообщение опубликовал известный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его информации, митингующие также говорили главе местной ВГА, что именно он является ответственным за перебитый газопровод.

"К Захарченко и Путину, чьи минометчики намеренно обстреливают газопровод, так называемые активисты чего-то не обращаются. Ну, то их дело. Но вот что меня возмутило, Павел говорил с людьми на украинском. Государственном. И тут из толпы провокаторы начали вопить: "Не па-нима-эм! Га-ва-ри с нами по-русски!!!" Стало абсолютно понятно, что дело не в газопроводе. Неужели я один чувствую фантомная боль весны четырнадцатого? Неужели кто-то забыл, что за такими возгласами потом приходят российские танки", – написал Цаплиенко.

"Впрочем. Павел достойно ответил горлопанам: "Я розмовляю рідною, Богом дарованою мені мовою. Якщо хтось забув, нагадую. Авдіївка − це Україна"", – добавил журналист.

Напомним, ранее прифронтовую Авдеевку посетил президент Украины Петр Порошенко.