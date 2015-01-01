Нидерланды могут ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС уже в январе

Соглашение в нидерландском парламенте решили поддержать не только члены коалиции, но и представители "зеленых".
Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет ЛІГА.net.
"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшей судьбе и завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена на завершение этой процедуры уже в январе месяце", — сказала Зеркаль.
По ее словам, соглашение в нидерландском парламенте решили поддержать не только члены коалиции, но и представители "зеленых".
Замминистра подчеркнула, что из-за позиции Нидерландов никаких правок в документ внесено не было и он остается в том виде, который ранее утвердил Европарламент.
"Нет никаких оснований говорить, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы — это не так. Европейская перспектива Украины зависит от самой Украины", — добавила Зеркаль.
Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.
Больше по теме читайте в комментариях экспертов: Нидерландские коррективы: что изменится в европейских перспективах для Украины?