Нидерланды могут ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС уже в январе

Соглашение в нидерландском парламенте решили поддержать не только члены коалиции, но и представители "зеленых".

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Нидерланды завершат процедуру ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС в январе 2017 года.

Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет ЛІГА.net.

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшей судьбе и завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена на завершение этой процедуры уже в январе месяце", — сказала Зеркаль.

По ее словам, соглашение в нидерландском парламенте решили поддержать не только члены коалиции, но и представители "зеленых".

Замминистра подчеркнула, что из-за позиции Нидерландов никаких правок в документ внесено не было и он остается в том виде, который ранее утвердил Европарламент.

"Нет никаких оснований говорить, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы — это не так. Европейская перспектива Украины зависит от самой Украины", — добавила Зеркаль.

Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

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