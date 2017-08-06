Никакого "внутреннего конфликта" нет. В Польше четко указали на агрессию России против Украины

Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, РФ инициировала восстание на Донбассе, сказал польский министр.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что никакого "украинского кризиса" нет, а есть прямое вмешательство страны-агрессора России , точно так же, как и ситуация с

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание на Донбассе", — сказал польский министр.

Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт.

"Мы все знаем, кто направил войска: РФ отправила войска, чтобы захватить Крым, РФ направила солдат, чтобы начать восстание на Донбассе. Нет никакого украинского кризиса, есть открытый конфликт между РФ и Украиной.



Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", — добавил Ващиковский.

Напомним, военный эксперт Константин Машовец назвал цели Кремля в Украине