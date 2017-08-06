Никакого "внутреннего конфликта" нет. В Польше четко указали на агрессию России против Украины

Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, РФ инициировала восстание на Донбассе, сказал польский министр.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание на Донбассе", — сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт.
"Мы все знаем, кто направил войска: РФ отправила войска, чтобы захватить Крым, РФ направила солдат, чтобы начать восстание на Донбассе. Нет никакого украинского кризиса, есть открытый конфликт между РФ и Украиной.
Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", — добавил Ващиковский.
Напомним, военный эксперт Константин Машовец назвал цели Кремля в Украине