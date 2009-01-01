Никакой политики. Политолог объяснил, в чем искать причину покушения на Мосийчука

Мосийчук сделал нечто такое, что очень не понравилось бизнесменам, с которыми он общается, считает Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Пострадавший в результате взрыва у телеканала "Эспрессо" нардеп Игорь Мосийчук относится к очень странной породе депутатов, которых можно охарактеризовать "экзополитиками", при этом политическая деятельность "даётся ему с большой отдышкой".

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил в комментарии "Главреду".

По его словам, Мосийчук занимается "продвижением каких-то грандиозных бизнес-проектов, лично пытаясь получить выгоду и, естественно, сталкиваясь на этому пути с обманом".

"Результат мы видим. У людей много оружия... Один из депутатов Радикальной партии недавно пытался украсть собаку — хорошо, что его не застрелили. А Мосийчук, я думаю, сделал нечто такое, что очень не понравилось бизнесменам, с которыми он общается", — отметил политолог.

"Никаких версий случившегося с Мосийчуком, связанных с политикой, быть не может. В Радикальной партии есть только один человек, на которого могут покушаться по политическим причинам, — это лидер данной политической силы Олег Ляшко. Всех остальных членов партии вряд ли можно назвать политиками", — считает он

Небоженко считает, что искать политический подтекст во взрыве у телеканала "Эспрессо" не стоит, так как нет смысла искать политику в отношениях с криминальным бизнесом.

"Что касается версии о том, что этот взрыв — дело рук России. Ну, подумайте сами: где Россия, а где — Мосийчук? Что, Россия настолько больная на голову, что реагирует уже на Мосийчука? Образно говоря, не нужно красть собак — вот и вся история", — указал политический эксперт

"Я совершенно не вижу в этой истории российского следа. Это — разборки Мосийчука с какими-то бизнесменами, которым он что-то пообещал и не выполнил", — добавил Небоженко.

"Единственным политиком в РП является Ляшко. Вот если бы нечто подобное случилось с ним, то в этом случае можно было бы искать "руку Москвы", "руку Вашингтона" или "руку Арабский Эмиратов", — отметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно о второй жертве взрыва, в результате которого пострадал Мосийчук.