Николай Сунгуровский: кроме амбиций Путина, я не вижу причин, мешающих закончить войну на Донбассе

"Россия вряд ли пойдет на административную интеграцию Донбасса в свой состав", — считает военный эксперт.

Николай Сунгуровский Главред

На сайте "" состоялся чат с директором военных программ Центра Разумкова. Общаясь с читателями, он рассказал, было ли своевременным решение о запрете в Украине российских сайтов, соцсетей и программ, нужен ли Донбасс России в ее составе, для кого представляет угрозу милитаризированный Крым, какие задачи способен выполнять "Минск", какая "дорожная карта" позволит переломить ситуацию и двигаться к завершению конфликта на Донбассе, что сдерживает Москву от применения авиации на востоке Украины, а также чем опасны военные учения "Запад-2017".

Представляем стенограмму чата с Николаем Сунгуровским.

Alrom: Скажите, на ваш взгляд, стоит ли Киеву рассматривать возможность возвращения Донбасса силовым путем?

Николай Сунгуровский:Если мы признаем, что война, которую ведет Украина, является "гибридной", то есть распространяется на все сферы жизнедеятельности, то использование какого-то одного средства не может привести к надежному разрешению этого конфликта. То есть, в любом случае, ответ также должен быть "гибридным" и включать в себя экономические, политические, информационные, культурные и в том числе и военные средства. Поэтому, когда политики говорят о преимуществах или дипломатических, или военных средств, они кривят душой. Использование этих средств должно быть комплексным. И только умелое использование в комплексе этих средств может привести к ожидаемому результату.

Sidor: Почему российские деятели культуры изъявляют желание получить "паспорт" ДНР?PRи технология Кремля?

Николай Сунгуровский:Трудно дать однозначный ответ, поскольку он касается каждого конкретного человека и его мотивов. У одних тут родственники, у других "горят" контракты, у третьих — друзья, четвертых тянет на родину. Не исключено, что кто-то из них может быть "куплен" или использоваться вслепую в качестве "полезного идиота". Так что однозначного ответа нет.

То, что это может идти не на пользу Украине, это факт и предмет для работы специальных служб, которые могут отслеживать, блокировать их деятельность, привлекать к ответственности за противоправные действия. Но, в любом случае, это только одна сторона медали. О второй говорилось в предыдущем ответе — о "гибридности" ответных действий.

В Украине очень слабо поставлена работа по предотвращению негативных влияний на сознание наших граждан. Отсутствует работа по привитию "иммунитета" и блокированию сознания от проникновения вредоносных "вирусов".

Если говорить собственно о российских представителях культуры, то на фоне существующей в России ситуации ЛНР и ДНР — это способ чем-то выделиться. Если больше нечем, то "паспорта" непризнанных "республик" являются едва ли не единственным средством сделать это.

Sidor: В этом году был создан интеграционный комитет "Россия—Донбасс". А нужен ли России Донбасс в ее составе? Потянет ли его она?

Николай Сунгуровский:Нужен ли Донбасс России? Давайте вернемся к началу всего этого конфликта и зададимся вопросом, нужен ли был России Крым? Ведь, в принципе, если бы Россия оставила Крым в том состоянии, в котором находится сегодня Донбасс, то вопрос об удержании Украины в орбите российского влияния был бы решен с его помощью. Однако предпочтение было отдано присоединению Крыма к России, и встал вопрос — а что же может служить тем "якорем", который удержит Украину в сфере российского влияния? И уже тогда было понятно, что Путин на Крыме не остановится, а его агрессия будет касаться тех регионов, которые исторически, ментально, экономически наиболее привязаны к России. В принципе, в этом была суть всей российской политики в отношении Украины на всем этапе ее независимости. И именно в таком качестве Донбасс и нужен России. Другой вопрос, что Россия понимает необходимость экономической поддержки этого региона. В условиях кризисного состояния самой России ее возможности по обеспечению Донбасса крайне ограничены. Поэтому всеми способами она пытается перевести его на "самообеспечение". С учетом той роли Донбасса — "якоря" — вряд ли Россия пойдет на его административную интеграцию, а создание всякого рода интеграционных комитетов призвано показать населению Донбасса, что Россия его не бросает.

Николай Сунгуровский Главред

strozhuk_k.:Ваше мнение — почему у нас вообще случилась такая беда как Донбасс? И в случае возвращения оккупированных территорий смогут ли они стать спокойными по-настоящему, или сепаратистские мятежи еще долго будут заставлять этот регион бурлить?

Николай Сунгуровский:На этот вопрос дал очень хороший ответ первый украинский президент Леонид Кравчук: "Российская политика всегда была и будет антиукраинской". Это — исторический факт. В принципе, Россия закинула такие "якоря" практически во всех постсоветских республиках с целью не выпустить их из орбиты своего влияния. Об этом говорят, в частности, "замороженные" конфликты на территории Молдовы, Грузии, Азербайджана, Украины. Сам термин "замороженный конфликт" говорит о том, что в любой удобный момент он может быть "разморожен" тем, кто его "замораживал". То есть конфликт, который якобы был введен в спокойное русло, возвращается на предыдущую стадию его интенсивного проведения.

Поэтому Украине, зная Россию, необходимо настраиваться на продолжительный этап урегулирования конфликта на Донбассе, ведь он касается не только территории этого региона, он прошелся катком по судьбам миллионов людей, надолго искорежив их. Рассчитывать, что постконфликтные травмы быстро заживут, не приходится. И это еще одна причина довольно длительного периода постконфликтного выздоровления. Лекарств для его сокращения нельзя сказать, что нет, но их достаточно мало, и они требуют "ювелирной" политики в отношении пострадавших людей. Насколько с этим справится Украина, настолько длительным будет этот период. Ведь "пациентами" будут и родственники погибших, и дети, прошедшие обучение уже по российским учебникам, и те, кто изначально не воспринимал себя без "колорадской" ленточки.

Fargo: Какова вероятность, что США станут участником нормандского формата, о чем заявлял Климкин? И есть ли в этом смысл, если, по сути, Штаты и так неофициально участвую в этих переговорах?

Николай Сунгуровский:В том, что США в каком-либо качестве будут участвовать в разрешении российско-украинского конфликта, у меня сомнений нет. По поводу того, в каком качестве это будет происходить, будет зависеть от многих аспектов: участие в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, ядерные переговоры с Россией и т.д. и т.п. Втягиваться напрямую в "нормандский формат", на мой взгляд, Соединенным Штатам не с руки, поскольку это может ограничить пространство их маневра и связать их определенными политическими, экономическими, военно-техническими обязательствами. Поэтому по отношению к российско-украинскому конфликту Соединенным Штатам выгоднее оставаться в позиции стороннего, но влиятельного наблюдателя, а еще лучше — арбитра.

Николай Сунгуровский Главред

Ivann:Як ви ставитеся до того, що війну на сході і досі називають антитерористичною операцією? Чи є це принципово?

Николай Сунгуровский:На мой взгляд, это является принципиальным вопросом, с точки зрения и внутреннего, и внешнего восприятия этого конфликта. От чего зависит не только отношение к нему, но и поведение в нем как непосредственно участвующих, так и третьих сторон.

В принципе, с самого начала этого конфликта украинская власть пошла на нарушение национального законодательства. Ст. 4 Закона Украины "Про оборону" четко предписывает действия президента в этом случае — введение военного положения. Но поскольку наше политическое руководство привычно мыслит в категориях экономических выгод и электоральных преимуществ, то пойти на это оно, естественно, не могло. Все заявления о введении такого положения в случае интенсификации конфликта не были подтверждены действиями. Были и интенсификации, и жертвы, и экономические потери — не было только готовности и решительности пойти на бескомпромиссные действия по отстаиванию национальных интересов. Во многих случаях роль государства была в этом отношении компенсирована ролью гражданского общества — добровольческих и волонтерских движений.

Нельзя говорить об отсутствии войны и требовать от общества мобилизации. Тем более, что на PR-уровне война вроде бы и не отрицается, но как только разговор переходит в правовую и экономическую сферу, она превращается в антитеррористическую операцию. В таких условиях власть не вправе требовать от общества ни доверия, ни уважения к себе, ни, тем более, той самой мобилизации, которая необходима для победы над врагом. Власть часто оправдывает свою попытку уйти от необходимости введения военного положения тем, что в этом случае Украине якобы МВФ не даст кредиты. Но таких требований МВФ к Украине не предъявлял, тем более, что военное положение может быть введено на части территории страны, в то время как остальная часть будет заниматься возвращением кредитов. Хотя, в принципе, "гибридная" война охватывает все сферы жизнедеятельности и, соответственно, части страны, и, по сути, является тотальной, а никак не локальной.

Liam: Если России вздумается применить у нас такие химические атаки, как в Асад в Сирии, то есть ли у нас способы не допустить такой же трагедии?

Николай Сунгуровский:Средств не допустить использования Россией химического оружия в Украине нет. Они есть только у международного сообщества. Но у Украины есть средства защиты от такого вида оружия массового поражения. Такие подразделения существуют и в Вооруженных силах, и в системе защиты населения. Эти силы неоднократно показывали свою эффективность в международных миротворческих операциях.

Насколько удастся защитить Украину — это уже вопрос политическому военному руководству об эффективности подготовки этих средств, содержания их в готовности, координации их действий и обеспечении всеми необходимыми ресурсами. Говорить о них более конкретно не представляется возможным в силу закрытости информации. Но судить об их эффективности и дееспособности можно на примерах ликвидации техногенных катастроф и аварий, которые не раз случались на территории Украины.

Тем более, что применять по отношению к Украине химическое оружие нет особой необходимости: вся ее территория — сосредоточение огромного количества опасных, в том числе химически опасных, предприятий. Удар обычным оружием по ним может вызвать огромную техногенную катастрофу. А вот то, что эта техногенная катастрофа может иметь трансграничный характер (в том числе и в сторону России), может являться сдерживающим фактором.

Николай Сунгуровский Главред

Sanyo: В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия (по сути, от щита, сдерживающего фактора), и в 1994 же году начинают проводиться ежегодные учения с НАТО, недалеко от границы с Россией и Черноморским флотом РФ. Как Вы считаете, в проведении учений с НАТО была непродуманная политика? Так как вооружение, тактика и стратегия ведения боя в СССР были однотипными, и, следовательно, эти учения (обмен опытом, изучение параметров техники в условиях боя) могли быть потенциальной угрозой обороноспособности России, что, в итоге, определило политику отношений с Украиной.

Николай Сунгуровский:Если вспомнить ту ситуацию, которая сложилась с середины и до конца 90-х годов, то не одна Украина стремилась в НАТО. Определенные действия предпринимались и Россией, в том числе с участием ее действующего президента Путина. Цели такой "интеграции" были специфические: или развал НАТО изнутри, или установление доминирующей роли России в нем. Поэтому в тех условиях предположить раздражение России стремлением Украины присоединиться к НАТО было сложно. И, скорее всего, это могло быть обусловлено исключительно опережающими темпами партнерства Украина—НАТО. Хотя и в этом отношении Россия намного опережала Украину — как по масштабам, так и по интенсивности взаимодействия.

Кроме того, Украина является суверенным и независимым государством и вправе решать вопросы своей внутренней и внешней политики самостоятельно. Это не говорит о том, что это надо делать без оглядки на своих соседей, тем более, таких как Россия. И, в принципе, это так и делалось. Давайте вспомним, что Украина, кроме совместных учений с НАТО, проводила совместные учения в рамках СНГ по различным направлениям (военные, антитерроризм, борьба с наркотиками и т.п.).

Terentij:Что позволяет России так нагло и открыто заявлять, что она не намерена выполнять призыв Комитета министров Совета Европы о снятии запрета на деятельность Меджлиса в Крыму, а также решение Международного суда ООН, которое отчасти перекликается с этим требованием?

Николай Сунгуровский:Такое наглое поведение России обусловлено неоднозначностью и запутанностью международного права. И этим пользуется далеко не одна Россия. Вспомните последний пример непризнания Китаем выводов Гаагского суда по спорным филиппино-китайским вопросам в Южно-Китайском море. Кроме того, Россия недаром раскинула широкую сеть из агентуры, купленных или "полезных идиотов", "пятых колонн" по всему миру, с помощью которых она вправе рассчитывать на поддержку или, по меньшей мере, невмешательство в свои действия. Все это не может не отразиться на атмосфере в международных организациях и на полях реализации их решений. Недаром в последнее время остро встал вопрос о реформировании ООН и других организаций безопасности — как глобальных, так и региональных. По сути, весь мир сегодня находится в поиске новой парадигмы международных отношений. И это еще одна причина неопределенности, хаотичности ситуации, в которой правонарушители чувствуют себя, как рыба в воде.

Николай Сунгуровский Главред

Joker: Николай Викторович, с чем связано некоторая смена очередности выполнения пунктов Минских соглашений — как мы видели в начале мая, когда Меркель встречалась в Путиным в Сочи и заявила, что все политические пункты будут выполняться только после восстановления контроля Украины над своей границей? Насколько это важно, или это только слова?

Николай Сунгуровский:Это как по Фрейду — г-жа Меркель выдала то, что чувствовала, а не то, что думала, по поводу чего ей потом пришлось извиняться. Но, по сути, ее подсознание выдало правильный ответ.

В последовательности, описанной в протоколе к Минским договоренностям, заложена мина, но не замедленного, а мгновенного действия. Допустим, Украина поддалась давлению России и западных партнеров и согласилась на проведение выборов в ОРДЛО, тем самым легитимизовав непризнанные ДНР и ЛНР. В этом случае ее отказ провести полную амнистию боевиков (а это грозит потерей власти), задержкой любых других пунктов протокола в условиях открытой границы с Россией может рассматриваться как повод для ЛНР и ДНР обратиться за помощью (в том числе и военной) к своему патрону. А это уже сценарий, который разыгрывался и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Грубо говоря, это заморозка конфликта на многие десятилетия и тормоз для продвижения Украины в Европу. Вот в чем и заключается вся "хитрость" Минских договоренностей.

Поэтому тянуть дальше с их выполнением под предлогом сохранения санкций против России, на мой взгляд, нет никакого смысла. Правильнее было бы ввести более широкие и жесткие санкции за срыв Минских соглашений, забыть о них, разработать новую более реалистичную "дорожную карту", к выполнению которой привлечь Россию не как гаранта, а как сторону конфликта.

y-grek: Навіщо Путін призначив очільниками багатьох російських областей, що межують із Україною, військових чи представників спецслужб?

Николай Сунгуровский:Ответ можно разделить на две части. С одной стороны, если Путин и вправду рассчитывает на масштабную агрессию против Украины, то все сопредельные российские территории окажутся в зоне конфликта, и там необходимо введение военно-гражданской администрации. С этой точки зрения, это — шаг на опережение. Но реально, по моему мнению, эти действия связаны абсолютно с другим. На это указывает то, что силовики стали во главе субъектов федерации, не только граничащих с Украиной, но и на территории всей России. И это может свидетельствовать, во-первых, о подготовке российского режима к предстоящим выборам, во-вторых, об усилении контроля в условиях повышения протестной активности. К этому же ряду мероприятий относится и создание довольно мощной и разветвленной национальной гвардии.

Николай Сунгуровский Главред

y-grek: Що заважає закінчити російсько-українську війну вже зараз? Невже тільки амбіції Путіна? Хто в РФ найбільше зацікавлений у продовженні бойових дій і реалізації найбільш радикальних сценаріїв щодо України?

Николай Сунгуровский:На самом деле, кроме амбиций Путина, другой причины я не вижу. Вопрос в другом, что эти амбиции стали вторым "я" российской элиты при подходе и к президентскому посту, и к власти в целом. А самое опасное и обидное, что это исторически проникло в сознание российского народа. Это горькая, но правда. В таких условиях власть в России не может эффективно управлять страной, делая ее одновременно богаче и свободнее, иными способами как поместив эту страну внутрь осажденной крепости. Именно в таком качестве Россия существует со дня ее образования. Что это — Божья благодать, карма, наказание, решает каждый по-своему. Но то, что это не идет на пользу соседям России, в том числе Украине, это точно.

MistF: Чем и для кого опасны учения "Запад-2017"? Турчинов говорил, что Россия будет отрабатывать нападение на Литву и Польшу... А при каком стечении обстоятельств в реальности Россия может пойти на такой сценарий относительно Литвы и Польши?

Николай Сунгуровский: История России показывает, что она никогда не гоняется за "одним зайцем". Так и в случае учений "Запад-2017" преследуются, скорее всего, несколько целей, кроме чисто военных. Такими целями могут быть демонстрация силы для принуждения как Украины, так и европейцев пойти на уступки российским требованиям. Видя нежелание, а где-то даже боязнь идти на обострение с Россией, Москва своими действиями начинает провоцировать "опасное сближение". Это касается как примеров с опасным сближением военных самолетов, так и сближения целых вооруженных контингентов, какими являются учения в Беларуси вблизи границ стран Восточной Европы.

В наиболее опасном положении оказывается Украина, поскольку в этом случае завершается ее окружение военными контингентами: две армии на границе с Украиной, контингент в Беларуси, Приднестровье, Крым. Чем не рычаг для давления на украинскую власть? Тем более, что наличие на наших границах таких контингентов повышает риск масштабной агрессии и вынуждает Украину отвлекать от развития огромные финансовые, экономические и человеческие ресурсы.

Естественно, такой риск не исключен и в отношении стран Восточной Европы. И именно поэтому, а не по своему капризу НАТО концентрирует силы быстрого реагирования в направлении российских границ.

Николай Сунгуровский Главред

Fargo: Что до сих пор сдерживало Россию от использования, скажем, авиации в Украине? Что может спровоцировать аж настолько агрессивное ее поведение?

Николай Сунгуровский:Использование авиации в конфликте, которая по определению не может храниться в шахтах, однозначно будет свидетельствовать об открытом военном конфликте и участии в нем России. А это лишит ее права вето в Совете безопасности ООН по украинскому вопросу и приведет к ужесточению санкций, что для России крайне нежелательно.

Fargo: Изжил ли себя "Минск", на ваш взгляд? Какие задачи еще способен решать этот формат? Можно ли с его помощью полностью урегулировать конфликт?

Николай Сунгуровский:Сам "минский формат" может быть использован исключительно для решения оперативных вопросов: обмен пленными, прекращение огня и т.п. Все вопросы, которые касаются внутренней и внешней политики Украины, должны быть вынесены на ранг выше, с участием третьих сторон, а никак не марионеток России. Какой формат будет выбран — нормандский, будапештский или какой-либо другой, будет зависеть от процессов, которые происходят в Украине, в России, в Европе, в США.

Pavlo:Чи вигідно зараз Кремлю проводити більш широкі наступальні операції на Донбасі? Яка ймовірність ескалації конфлікту найближчим часом?

Николай Сунгуровский:Стратегия России заключается в том, чтобы не выпустить Украину из орбиты своего влияния. Какие способы для этого используются — это другой вопрос. Если этого возможно добиться политическими способами (например, преобладание в ВР представителей "Оппоблока"), для России это будет подходящим вариантом. Если нет, она пойдет и идет на использование других способов: дестабилизация ситуации в отдельных регионах, террористические акты, протестные акции, активизация действий на фронте. Так что все это — звенья одной цепи. И рассматривать в отдельности их нецелесообразно. Не думаю, что есть какой-то график этих действий, но то, что они используются для продвижения или усиления российских позиций во время соответствующих международных встреч или событий — это однозначно.

Николай Сунгуровский Главред

dim-dim: Наскільки серйозну небезпеку для України становить мілітаризований Крим, чи це більше спрямовано на західні країни та є відповіддю на розгортання НАТО в Східній Європі?

Николай Сунгуровский:Язык не поворачивается называть Крым угрозой Украине. Это наша территория, аннексированная страной-агрессором. На самом деле он превращен в мощную военную базу, несущую угрозу как Украине, так и Черноморским странам, и блоку НАТО.

dim-dim: Чому сепаратисти так зухвало і демонстративно обстрілюють місії ОБСЄ (адже тільки за 18 травня двічі атакували машину місії)?

Николай Сунгуровский:Во-первых, это попытка ограничить активность и масштабы действий существующей миссии. А, во-вторых, это предупреждающий сигнал от попыток развертывания более масштабных миротворческих миссий на территории ЛНР/ДНР.

dim-dim: Пане Миколо, для чого, по-вашому, бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки, в результаті чого загинуло четверо людей, у день фіналу "Євробачення"? Навіщо? Адже завдаючи удару по мирному населенню, було очевидним, що це викличе обурення та набуде великого розголосу. Таким чином вони на щось провокували українську сторону? Чи намагалися когось залякати?

Николай Сунгуровский:В мирные дома Авдеевки прилетали не только снаряды. Одновременно поблизости оказывались и представители российской прессы, которые рассказывали, что это дело рук "Правого сектора" или Вооруженных сил Украины. Естественно, Россия во всем винит Украину и пытается представить ее виновницей в невыполнении Минских соглашений.

Nemo: Украина и Турция подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере. Какие перспективы имеет это сотрудничество, чем оно может быть полезно Украине и какая из сторон в нем больше заинтересована?

Николай Сунгуровский:В настоящее время рынок вооружений и военной техники находится в очень подвижном состоянии, когда пересматриваются как сами отдельные сегменты этого рынка, так и способы кооперации для выхода на них. Каждая страна решает этот вопрос в меру своих возможностей и ограничений. В определенных сегментах, например, в бронетанковом, есть основания для кооперации Украины с Турцией. В других могут появиться предпосылки для кооперации с другими странами. Если эти процессы находятся в рамках международных режимов экспортного контроля, не противоречат нормам международного права, служат делу укрепления мира (как ни странно, но принцип сдерживания никто не отменял), то такое партнерство можно считать выгодным.

Wrangler:Как Россия может действовать в ответ на запрет в Украине российских сайтов? Не станет ли это поводом для обострения ситуации на фронте, ведь война-то гибридная?

Николай Сунгуровский:Запрет bнтернет-ресурсов, соцсетей и программ никак не бьет по России. Это способ повышения информационной безопасности, и именно в таком разрезе такие действия должны рассматриваться. Другой вопрос, что для обеспечения эффективности такой защиты действия не должны ограничиваться исключительно запретами и должны применяться вовремя, а лучше заблаговременно. Иначе говоря, эти меры должны были быть введены еще в 2014 году.

Brumgilda:Що ви думаєте про конфлікт на Громадському радіо, пов'язаний із цитатою з Жадана "Я люблю цю країну навіть без кокаїну" — у радіо вимагають вирізати цей вислів? Вас не насторожують такі речі в нашому суспільстві? Як лишатися патріотом з розумом, не перегинаючи палку?

Николай Сунгуровский:Наличие здорового сарказма не является признаком отсутствия патриотизма. Смеяться над собой дано только здоровым индивидам. В условиях, когда существуют существенные противоречия между властью и обществом, от такого сарказма тяжело уйти. А оставаться патриотом можно только одним способом — давить на власть, чтобы она действовала в интересах общества.

Николай Сунгуровский Главред

Brumgilda: Прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії... Це якесь нове слово в юриспруденції? Як можна оголосити підозру людям, яких нема на цьому світі?

Николай Сунгуровский:В прокуратуре сидят, по-видимому, честные люди, которые не могут ничего не делать. Отсюда — такие инициативы. С другой стороны, это символ или способ установить историческую истину. В последнем случае вопрос — почему это идет со стороны прокуратуры?

Sanyo: 1. Как, по Вашему мнению, насколько серьезно Украина угрожала развалом России своими действиями на Майдане? 2. Возможны ли были альтернативные войне, мирные ответные действия для сохранения целостности и устоявшейся системы власти России? 3. Если ненависть навязана искусственно пропагандой, то насколько этично и эффективно для будущего страны в такой ситуации сражаться с помощью летального оружия на Донбассе со своим "зазомбированным" народом и приезжими, а не приоритетно антипропагандой и превентивной мирной пропагандой в эпицентре событий и на других территориях? Не лучше ли было объявить военное положение в стране и направить все информационные ресурсы на противодействие, обязать ТВ и остальные СМИ на трансляцию систематизированной пропаганды и антипропаганды? Почему политики не признают свою вину и народ с них не спрашивает, что за годы "независимости" начиная с 1991 не создавали условия для государственной самоидентификации народа (патриотизма) в Крыму и на Донбассе?

Николай Сунгуровский:1. Россия агрессивно отреагировала не на Майдан, а на возможность Украины пойти европейским путем. Попытки представить события в ином свете — от лукавого.

2. Ответные действия России начались с 1991 года, а не в 2013 году, как это пытаются представить многие апологеты российской государственности. Попытки дестабилизировать, ослабить Украину изнутри не прекращались на протяжении всего этапа ее независимости, и этому есть официальные подтверждения.

3. С больными и "зомбированными" сражаться неэтично — если бы они не стреляли и не убивали тысячи украинских граждан. Это не попытка оправдать военные действия — это предупреждение от попыток "зомбирования" своих и чужих граждан, которое рано или поздно обернется против самих "промывателей мозгов".

Cfyz: Первое. США поставили в Украину радары для контрартбатарейной борьбы. По словам бойцов АТО, на передовой их нет. Стоят где-то на складах? Второе. Эти радары поставлены не в полной комплектации. Корректировка стрельбы из наших орудий невозможна. Вопрос — что происходит? Столько шума, а результат?

Николай Сунгуровский:Вопрос предоставления военно-технической помощи всегда был и остается весьма чувствительным и находится на грани политической и экономической целесообразности. По качеству технической помощи Украине можно предъявлять много претензий, но — дареному коню в зубы не смотрят. Деньги, которые должны были бы быть потрачены на закупку предоставленных средств, можно было пустить на поиск способов закупки летального оружия. Это уже вопросы менеджмента. И то, что его нет — претензии к самой Украине. С экономической точки зрения, продажа оружия всегда выгоднее, чем его дарение. Поэтому поставка, например, вооружений сирийским курдам, проплаченная Саудовской Аравией, намного выгоднее для США, чем подарки для Украины из своего кармана. Не совсем морально, но факт. Тем не менее, в США расширяется платформа поддержки Украины, и есть поводы ожидать углубления и расширения помощи, в том числе военно-технической. Но это не "дар небес" — над этим необходимо работать как политическому руководству, так и военному ведомству.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратинского