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Ночной визит Порошенко и нардепа от БПП в СБУ: опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:30
кортеж, порошенко < >
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Кортеж Порошенко въехал во двор, а автомобиль Кононенко был припаркован возле бокового входа в здание СБУ.

кортеж, порошенко
facebook.com/mixailotkach/
Поздно вечером 21 декабря, у ворот здания СБУ на улице Владимирской в Киеве был замечен кортеж президента Петра Порошенко поздно вечером заметили.

Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.

Ткач также уточнил, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"А теперь Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", — сообщил он.

 

Кортеж Порошенко въехал в ворота во двор, а автомобиль Кононенко был припаркован возле бокового входа в здание СБУ.

На данный момент не сообщается, зачем президент Украины и народный депутат приехали в СБУ.

Теги:  
Порошенко, Кононенко, СБУ, Владимирская, Киев, кортеж
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