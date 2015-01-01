Ночной визит Порошенко и нардепа от БПП в СБУ: опубликованы фото и видео

Кортеж Порошенко въехал во двор, а автомобиль Кононенко был припаркован возле бокового входа в здание СБУ.
Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.
Ткач также уточнил, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.
"А теперь Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", — сообщил он.
Кортеж Порошенко въехал в ворота во двор, а автомобиль Кононенко был припаркован возле бокового входа в здание СБУ.
На данный момент не сообщается, зачем президент Украины и народный депутат приехали в СБУ.