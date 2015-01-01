"Нормандский формат" нужно расширить, иначе Минские соглашения не будут выполнены — глава МИД Польши

В "нормандский формат" нужно включить Польшу и США, считает Ващиковский.

Лидеры стран "нормандского формата". mignews.com.ua

Для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять "нормандский формат", в который входят лидеры Украины, России, Германии и Франция, и включить Польшу и США.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, пишет УНИАН.

"По нашему мнению, Минские соглашения не будут выполнены. Для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять "нормандский формат", — сказал он.

Он подчеркнул, что Польша, как страна, которая граничит со страной-агрессором (Калининградская обл. РФ, — ред.), настаивает на расширении группы в Минске, включив в ее состав США и Польшу.

"Нужно расширить "нормандский формат", потому что только европейские государства, такие, как Франция или Германия не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы единственное государство ЕС и НАТО, которое граничит как с агрессором, так и жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет на нас влиять", — обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе работает вяло, но должен быть продолжен. По его словам, "нормандскому формату" альтернативы нет.

