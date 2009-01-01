Новая кибератака. В СБУ заявили о блокировании компьютерного вируса

Для предупреждения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ дала ряд рекомендаций.

В СБУ заявили о блокировке компьютерного вируса ru.alfa-kiev.org.ua

В Службе безопасности Украины заявили о том, что прекратили распространение вируса , который во вторник атаковал информационные системы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и международного аэропорта "Одесса".

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Специалисты СБУ установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Майкрософт. Сегодня, 24 октября, кибератаке по этой схеме, в частности, был подвержен киевский метрополитен и одесский аэропорт, где вследствие действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. На данный момент дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет", — говорится в сообщении.

Для предупреждения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий, также обязательно установить обновление KB3213630 (для Windows 10);

— в настройках сетевой безопасности заблокировать доступ к домену x90DOTim, с которого загружается вредоносное программное обеспечение. Не открывать в браузере! DOT изменить на точку;

— не открывать вложения в электронную почту, в том числе форматов .doc и .rtf, которые пришли от непроверенного отправителя;

— обеспечить соблюдение общих правил информационной безопасности, в частности создание резервных копий, своевременное обновление антивирусного и прикладного программного обеспечения.

Напомним, компьютерный вирус начал массово блокировать работу украинских компаний, банков и госучреждений во вторник, 27 июня.