Новая Холодная война. Эксперт намекнул, сколько могут продлиться антироссийские санкции США

Сейчас мы даже видим элементы истерики в России, подчеркнул Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Новые американские санкции против России связаны не столько с Украиной, сколько со вмешательством России в американские выборы и политический процесс. Это очень не понравилось американской элите, поэтому она решилась на столь принципиальный шаг.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он попомнил прецедент — пример с Поправкой Джексона—Вэника, когда в 70-е годы прошлого века США законодательно закрепили санкции против Советского Союза, и они действовали около 40 лет, причем Советского Союза уже не было, а санкции продолжали действовать.

"Похожая ситуация может быть и с нынешним законом. Его будет очень непросто пересмотреть", — отметил политолог.

По его мнению, новые американские санкции против России надолго.

"В принципе, это можно называть "холодной войной" или возвращением к режиму "холодной войны". Хотя некоторые западные политики, особенно европейцы, очень не любят этот термин. Даже друзья Украины. Но, тем не менее, санкции — это инструмент "холодной войны", — подчеркнул Фесенко.

Вместе с тем эксперт сказал, что никакой большой сделки между Трампом и Путиным не состоялось, несмотря на ожидания, которые были и у России, и у нас.

"Ни о чем они не договорились. Сейчас мы даже видим элементы истерики в России. Одни, как Песков, говорят, что ничего нового не произошло, все по-прежнему. Но это неправда — произошла стабилизация санкционного режима против России, и даже его усиление по отдельным направлениям. Другой пример — истерика Медведева. Даже российские эксперты признают, что это очень серьезные санкции, и они отрицательно повлияют на ситуацию в России", — указал он.

В то же время аналитик спрогнозировал, что экономической катастрофы в России не случится.

"Например, достаточно вспомнить более жесткие санкции против Ирана. Тогда были ограничения по SWIFT-кодам, по банковской системе. Но даже они не привели к краху Ирана", — пояснил он.

"Многие опасаются, что Россия ответит новой эскалацией на востоке Украины или вообще эскалацией агрессии по отношению к Западу. Но и тут есть для нее ограничения. Санкции-то были введены американцами, а если Россия направит свой "ответ" на страны Балтии, то это уже станет вызовом Европейскому Союзу, а не только США и НАТО. А в таком случае будет сломана игра на противоречиях между США и ЕС.

Эскалация на Донбассе только подтвердит, что санкции были введены абсолютно заслуженно и были правильным шагом. А серьезная эскалация на Донбассе просто приведет к новой волне санкций", — добавил Фесенко.

Напомним, ранее политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", почему Россия не реагирует на санкции США.