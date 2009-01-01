"Новая миссия". Яценюк поздравил Штайнмайера с избранием президентом Германии

Верю, что Штайнмайер продолжит действовать в поддержку Украины, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк и Франк-Вальтер Штайнмайер УНИАН

Избрание экс-главы МИДа Франк-Вальтера Штайнмайера президентом Федеративной Республики Германии должно помочь восстановлению территориальной целостности Украины.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Frank-Walter Steinmeier с избранием на должность президента Федеративной Республики Германии. Новая миссия предполагает последовательную защиту демократических ценностей как в Германии, так и в Европе и мире. Верю, что на этом посту Штайнмайер продолжит действовать в поддержку Украины и для восстановления нашей территориальной целостности, установления мира в регионе и противодействия современным угрозам — российской агрессии, международному терроризму и одновременно нетерпимости, ксенофобии, европейской самоизоляции.

Успеха Вам, господин президент", — написал Яценюк.