Новая реальность. Обозреватель объяснил, зачем Украине законы о реинтеграции и особом статусе Донбасса

"Хорватский законы" — не панацея и не волшебная палочка для Украины, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

В Верховную Раду внесены два законопроекта, которые непосредственно касаются восстановления территориальной целостности Украины —еще на год, поскольку данный статус был введен на три года, которые истекли.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Будет много споров и криков, но это уже совсем не то, что было 2,5-3 года назад. Тогда многие не знали и не понимали — зачем, как это работает и т.д.", — пишет политический аналитик.

Он напомнил реакцию читателей на его статью о нашем хорватском пути "Начало Пути", написанную на следующий день после подписания Минска-2 (февраль 2015): "Многим всё это было не очень понятно. Там я писал, что хорваты подписывали с орко-республикой 15 соглашений, были и миротворцы, были и военные операции и т.д. Не мытьем, так катаньем Хорватия при помощи Запада, США, НАТО восстановила свою территорию".

"То же самое сегодня происходит с Украиной и Донбассом. Минск-2 дал нам время построить с нуля сильную армию. Минск-2 дал Западу повод ввести санкции против РФ (10 пакетов от США и 4 от ЕС на сегодня), тем самым сделав РФ заинтересованной в решении вопроса. Этот этап закончен — можно переходить к следующему. "Хорватский" закон позволит более активно и гибко использовать все механизмы возврата украинской территории (административные, военные, экономические и дипломатические). "Хорватский" закон подразумевает более активное вмешательство НАТО и США (оружие от США, Канады и др. для Украины, Волкер и т.д.) на нашей стороне", — объясняет политический обозреватель.

По его мнению, Минск-2 еще не исчерпал свой потенциал, поскольку все войны всегда заканчиваются выборами, и в документе все это расписано.

"Закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год позволит Западу говорить РФ — Украина выполняет свою часть Минска, а вы — нет. Это даст Западу возможность продлевать и усиливать санкции против РФ", — уверен политолог.

"Эти два закона — не панацея и не волшебная палочка. Но эти два закона фиксируют новую реальность, новые возможности — Украина намного сильнее, чем была три года назад, РФ намного слабее, Запад намного решительнее. И то, что Запад решительнее, не означает, что он был не заинтересован раньше или не знал, что делать. Нет. Но Запад дал нам эти три года, чтобы мы вместе имели сегодня совсем другую и новую реальность", — подчеркнул аналитик.

"Поэтому всё идет к закономерному итогу — возврату наших территорий. Коалиция наших западных военных союзников — с нами. План есть. Законы нужные и своевременные", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему миротворцы ООН — это дамоклов меч над боевиками и Россией.