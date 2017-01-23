Новая "визитка Яроша". Экс-депутат Госдумы назвал проблемы кремлевской пропаганды

Особенность российской пропаганды состоит в том, что она направлена, в первую очередь, на самих россиян.

Одиозный пропагандист РФ Дмитрий Киселев Скриншот Россия 1

Пропаганда Кремля не найдет реакции на Западе, а на данный момент России нужна новая пропаганда.

Об этом экс-депутат Госдумы российский оппозиционер Константин Боровой написал в своей колонке для "Апострофа".

По его словам, на данный момент России нужна новая пропаганда. Это связано с возможной сменой отношений к ситуации в Украине со стороны ЕС и США. Поэтому в РФ будут искать "новые визитки Яроша".

Боровой считает, что Украине не стоит этого опасаться. Особенность российской пропаганды состоит в том, что она направлена, в первую очередь, на самих россиян. "Откровенно лживая пропаганда РФ рассчитана на очень некритически мыслящих россиян", — говорит политик. В то же время он отмечает, что на Запад картины пропагандистов не произведут впечатления.

Напомним, ранее известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией.