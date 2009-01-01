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Новые подробности покушения на нардепа. У Авакова назвали имя "заказанной" VIP-персоны

Сегодня, 11:51

Заказчиком убийства являются российские спецслужбы, заявил Шкиряк.

Антон Геращенко
Антон Геращенко УНИАН
Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", — сообщил он.

"Заказчики убийства российские спецслужбы. Главные мотивы покушения — деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона", — добавил Шкиряк.

Он также отметил, что почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.

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Геращенко, покушение, СБУ, ФСБ, Шкиряк
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