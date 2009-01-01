Новые подробности покушения на нардепа. У Авакова назвали имя "заказанной" VIP-персоны

Заказчиком убийства являются российские спецслужбы, заявил Шкиряк.

Антон Геращенко УНИАН

Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ , является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", — сообщил он.

"Заказчики убийства российские спецслужбы. Главные мотивы покушения — деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона", — добавил Шкиряк.

Он также отметил, что почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.