Новые санкции США: чем ответит Россия

Эксперты рассказали, насколько болезненными будут новые санкции Соединенных Штатов для России, и какие политические последствия они будут иметь.

Reuters

Американский президент Дональд Трамп долго томил мировую общественность в ожидании своего решения — подпишет или нет законопроект, который поддержали обе палаты Конгресса США, под названием "Противодействие противникам Америки через санкции". Где под противниками подразумевались Россия, Северная Корея и Иран. Особенно внимательно следили за судьбой данного законопроекта в Киеве (ведь важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины) и, безусловно, в Москве.

Новые американские санкции против РФ касаются, пожалуй, наиболее чувствительной для российской экономики сферы — энергетической. Однако не только. Он также предусматривает возможность введения санкций против госпредприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте, а также усиливает секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ.

В России на новые ограничения отреагировали по-разному. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США против РФ ничего не меняют, и никаких ответных мер Москва предпринимать не будет.

А вот реакция российского премьера Дмитрия Медведева была более эмоциональной.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — отметил Медведев.

Эксперты рассказали "Главреду", какими будут экономические и политические последствия новых санкций США против России, грядет ли новая "холодная война", и как это все повлияет на поведение Москвы.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

В данном случае речь идет не просто о санкциях, которые введены решением президента США, как это было раньше, во времена Обамы. Это — закон, который касается нескольких стран, то есть Россия идет "в пакете" (что очень показательно — "пакеты" используют не только в украинской политике, но и в США; думаю, это связано с казусом Трампа и его особенностями как президента). По сути, один из главных моментов этого закона — тот факт, что ограничивается право президента (в данном случае Трампа, и на перспективу дальше) на сокращение или отмену санкций. Это крайне важно. И это значит, что с большой вероятностью эти санкции введены надолго. По сути, это законодательная стабилизация санкционного режима против России.

Напомню прецедент — пример с Поправкой Джексона—Вэника. Еще в 70-е годы прошлого века США законодательно закрепили санкции против Советского Союза, и они действовали около 40 лет. Уже Советского Союза не было, а санкции продолжали действовать.

Похожая ситуация может быть и с нынешним законом. Его будет очень непросто пересмотреть. Честно говоря, это связано не столько с Украиной, сколько со вмешательством России в американские выборы и политический процесс. Это очень не понравилось американской элите, поэтому она решилась на столь принципиальный шаг.

Так что эти санкции против России надолго. В принципе, это можно называть "холодной войной" или возвращением к режиму "холодной войны". Хотя некоторые западные политики, особенно европейцы, очень не любят этот термин. Даже друзья Украины. Но, тем не менее, санкции — это инструмент "холодной войны".

Для нас важно и принципиально, что никакой большой сделки между Трампом и Путиным не состоялось, несмотря на ожидания, которые были и у России, и у нас. Ни о чем они не договорились. Сейчас мы даже видим элементы истерики в России. Одни, как Песков, говорят, что ничего нового не произошло, все по-прежнему. Но это неправда — произошла стабилизация санкционного режима против России, и даже его усиление по отдельным направлениям. Другой пример — истерика Медведева. Даже российские эксперты признают, что это очень серьезные санкции, и они отрицательно повлияют на ситуацию в России.

Однако экономической катастрофы в России не случится. Например, достаточно вспомнить более жесткие санкции против Ирана. Тогда были ограничения по SWIFT-кодам, по банковской системе. Но даже они не привели к краху Ирана.

В случае с Россией все-таки не настолько ужесточен режим санкций. Однако ограничения в использовании технологий, финансировании и инвестициях в Россию, как минимум, будут тормозить экономический рост РФ и способны оставить Россию в состоянии стагнации. А, возможно, последствия будут и более серьезными — это зависит от общей экономической конъюнктуры, в частности, на нефтегазовом рынке. Но, как минимум, Россия будет оставаться в состоянии стагнации очень долго.

Как Россия будет реагировать на новые санкции США? Проблема для России состоит в том, что ее способы реагирования ограничены. Это у американцев есть пространство для действий. Даже сейчас США не по всем направлениям ужесточили санкционный режим. У них остаются возможности для усиления санкций против РФ. А вот у россиян возможности ответа ограничены. Что они, перестанут продавать нефть и газ? Так они ударят сами по себе. Единственное, на чем они будут сейчас играть (и это тоже серьезная вещь), так это на противоречиях между Европой и США.

Многие опасаются, что Россия ответит новой эскалацией на востоке Украины или вообще эскалацией агрессии по отношению к Западу. Но и тут есть для нее ограничения. Санкции-то были введены американцами, а если Россия направит свой "ответ" на страны Балтии, то это уже станет вызовом Европейскому Союзу, а не только США и НАТО. А в таком случае будет сломана игра на противоречиях между США и ЕС.

Эскалация на Донбассе только подтвердит, что санкции были введены абсолютно заслуженно и были правильным шагом. А серьезная эскалация на Донбассе просто приведет к новой волне санкций.

Поэтому, думаю, Россия если и будет реагировать, то точечно. Это будут точечные контрсанкции. Например, было заявлено о сокращении дипломатического корпуса США, о том, что забирают одну дачу. Но реально это всего лишь ответ на то, что сделал Обама в последние недели своего президентства, а не ответ на санкции. Россия лишь грозится как-то ответить на санкции. Могут быть лишь точечные ограничения против отдельных американских компаний. Возможно, будут ограничения на въезд в Россию для отдельных американских политиков или отдельных общественных деятелей. Но адекватно и симметрично Россия не сможет ответить на санкции США. Это еще раз говорит о том, что инструментов у Запада по воздействию на Россию намного больше, чем инструментов контрдействия у России.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Смысл новых санкций США против России состоит в том, что РФ изолируется от мирового рынка труда. И, таким образом, подрываются ее возможности роста в будущем. Причем на длительную перспективу. После введения новых ограничений у России не будет средств ни на агрессивную политику, ни на другие эксперименты, на которые у Кремля пока что сил и ресурсов хватало. Поэтому вполне можно ожидать положительных для нас последствий этих санкций.

Однако эти санкции не будут иметь быстрого эффекта, мы не увидим их действие в краткосрочной перспективе. Но в будущем они будут убедительно показывать России, что ее поведение не останется безнаказанным.

Пока что Россия на решение о санкциях особо не реагирует, потому что опасается, что в американском политическом истеблишменте появились достаточно радикальные настроения по отношению к ней. Она попросту боится разозлить американцев еще больше.

Думаю, что россияне поймут, что в данной ситуации у Трампа не было особых возможностей для маневра. Если на одного Трампа Россия смогла бы влиять, то на большую часть американского истеблишмента Кремль пытаться влиять пока не рискует. Просто потому что боится, что будет еще хуже.

Олеся Яхно-Белковская Главред Олеся Яхно-Белковская:

Новый пакет санкций США будет серьезно воздействовать на российскую экономику. В нем есть две составляющие — экономическая и политическая.

Что касается экономической части, то она касается тех направлений, которые наиболее болезненны для российской экономики. Прежде всего, речь идет об энергетике, а это именно та отрасль, которая наполняет бюджет РФ. Кроме того, санкции будут касаться и банковского сектора, который зависим от Запада и США. Эти отраслевые санкции будут очень болезненными для российской экономики и, как мне кажется, так или иначе повлияют на многие ее направления.

Российская экономика до 2014 года пыталась вписаться в "догоняющую стратегию". Россия отставала по уровню технологий, современных производств, но ресурсы, которыми она обладала (прежде всего, нефть и газ), позволяли ей вписываться в мировые контексты, в том числе участвовать в различных международных организациях топ-уровня вроде "Большой восьмерки".

На каком-то этапе российская власть решила поменять этот вектор направления. Но вместо того, чтобы перейти к модернизации экономики, что укрепило бы влияние РФ на постсоветском пространстве, Россия перешла к стратегии взлома. Она решила, что модернизировать экономику — это чревато конкуренцией и возможными последствиями для политического режима, поэтому нужно направить свою деятельность на обвал привлекательных институтов, с которыми Россия не смогла конкурировать. Но это обернулось поражением, потому что, будучи слабее Запада институционально, экономически, стратегически, не имея внятной обосновывающей идеи, все инициативы по пересмотру границ, вмешательству в избирательные процессы других стран и т.д. — все это оказалось авантюрой, за которую нужно нести ответственность.

В итоге, новые санкции отбросят российскую экономику из ХХ столетия (потому что современной экономикой Россия так и не стала) еще дальше, на уровень архаики.

Что касается политической части, то очень важно, что в этом законе выписаны направления политики, которую должен вести президент США в отношении Российской Федерации. Так, зафиксировано, что Россия должна уйти с территорий, где она создала конфликты, и это касается не только Украины, но также Молдовы и Грузии (имею в виду непризнанные "республики" — Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию). Также говорится, что Россия должна прекратить вмешиваться и оказывать давление на власти этих стран, что недопустимо нарушать территориальную целостность и осуществлять разного рода, в том числе военное, вмешательство в политику других стран.

Россия, видимо, рассчитывала, что военное вмешательство в Украину станет главным процессом, который позволит ей повернуть ситуацию вспять, кардинально пересмотреть свою роль в мире и усилить собственное влияние. Но оказалось, что это имеет прямо противоположный эффект, потому что замороженные конфликты и непризнанные самопровозглашенные "республики" вроде Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии могли еще долгое время пребывать в нынешнем состоянии, когда Россия сохраняла контроль над ними. Но оказалось, что украинская ситуация ускорила разрешение подобных конфликтов в целом на постсоветском пространстве. Теперь уже мало того, чтобы Россия убрала свое военное присутствие и ушла с украинского Донбасса и Крыма, — теперь ей придется еще урегулировать ситуацию в Молдове и Грузии.

Поэтому Кремль столкнулся со "злой шуткой": он хотел сделать Украине как можно хуже, но получилось еще хуже для самой России. Потому что, в итоге, это привело к тому, что Запад, Европа и США выработали единую целостную политику в отношении "гибридных операций" России и на постсоветском пространстве, и в США (после вмешательства России в американский избирательный процесс). Россия стала жертвой своей же "гибридности".

Потому этот закон о новых санкциях очень важен. И даже если изменится количество поддержавших этот закон, его все равно нельзя будет легко отменить. Важно, что теперь это системная политика США по отношению к проблемам, которые создавала РФ на постсоветском пространстве.

До событий в Украине Запад во многом закрывал глаза на действия России. Ведь реакция на события в Грузии была достаточно мягкой, не было никаких миссий, которые бы пытались вернуть территории Грузии, а о Приднестровье, тем более, не приходится говорить. И такое положение вещей могло сохраняться достаточно долго. При этом никто на Западе не пытался ставить под сомнение региональное лидерство РФ на постсоветском пространстве. Россия это сделала сама, собственными руками. Она заставила выработать жесткие подходы по отношению к "гибридному поведению".

Поэтому я считаю, что новые санкции больно ударят и по экономическим, и по политическим перспективам РФ.

Первая реакция Москвы на санкции, в частности, заявление Пескова — это попытка сохранять хорошую мину при плохой игре. Россия почему-то рассчитывала, что ее поведение не получит симметричной реакции со стороны Запада. Москва не может никак больно ударить по американской экономике и нанести существенный вред в зоне интересов США. Для России это тупик. Она делала основную ставку на субъективный фактор — смену политических элит в Европе и США. Но ее ожидания не оправдались. У РФ сегодня нет никакого стратегического подхода, и симметрично ответить Америке она не сможет.

Уже совершенно очевидно, что логика военного шантажа, размахивания ядерным оружием и запугивания танками и "Градами", когда нет современной и сильной экономики, не означает силу государства. Это означает, что такое государство воспринимают как психически неуравновешенное и недоговороспособное.

Надежда Майная