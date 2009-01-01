Новые стычки у Рады. Лещенко пожаловался, что силовики заблокировали авто со звукоусилителем

Лещенко пояснил, что во время вече, которое прошло сегодня под парламентом, был очень плохой звук.

Участники протеста у Рады pravda.com.ua

В воскресенье, 22 октября, в Киеве правоохранители заблокировали автомобиль со звукоусилительной аппаратурой участников акции под Верховной Радой

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко.

Лещенко пояснил, что во время вече, которое прошло сегодня под парламентом, был очень плохой звук, поскольку уже более суток силовики блокируют автомобиль с аппаратурой.

"Этот автомобиль со звуковой техникой (не с военной) более суток стоял без всякого движения — здесь колонки, усилители и динамики. Сотрудники Нацгвардии и полиции его не пропускали. Автомобиль не пропускают. Сейчас он сдал немного назад. Будем технику руками нести на площадь перед парламентом", — сообщил он.

Напомним, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, образовать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

В субботу, 21 октября, участники акции провели так называемое вече, во время которого объявили ультиматум президенту Украины. Они требовали в течение 5 дней внести в парламент законопроекты об импичменте президента и об антикоррупционном суде.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Протесты под Радой, или Большая политическая игра".